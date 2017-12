Woidke und Geywitz im SPD-Bundesvorstand

Mathias Puddig

Potsdam (MOZ) Brandenburg ist künftig mit zwei Personen im Bundesvorstand der Bundes-SPD vertreten.

Beim Bundesparteitag in Berlin wurde am Freitag neben Ministerpräsident Dietmar Woidke auch die frühere Generalsekretärin Klara Geywitz in den Vorstand gewählt. Während Woidke bereits im ersten Wahlgang mit 359 Stimmen die nötige Mehrheit erreichte, musste sich Geywitz im zweiten Wahlgang den 600 Delegierten stellen. Schließlich stimmten 356 Delegierte für die 41-Jährige.

Geywitz erklärte: "Wir haben über 600 Deligierte, nur zehn waren aus Brandenburg. Man hat also nicht so eine große Hausmacht, deshalb ist das immer ein wenig spannend." Unglücklich zeigte sie sich darüber, dass fast alle Vertreter der ostdeutschen Verbände im ersten Wahlgang durchgefallen sind. Geywitz nannte es eine "nicht so schöne Routine, dass die großen Verbände erst einmal ihre Kandidaten durchbringen. Dietmar Woidke war da eine glückliche Ausnahme."