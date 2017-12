Alltag vor Pflege

Silvia Passow

Falkensee (MOZ) Menschen, die Pflege benötigen oder an Demenz leiden, leben nicht unbedingt in der Mitte der Gesellschaft. Die Tagespflege "Neue Mitte" soll dies ändern.

Alt werden ist nichts für Feiglinge, so heißt es. Und doch geschieht das irgendwie jeden Tag. Mit dem Alter können Beine schwer, Knochen brüchig, das Herz schwach oder das Gedächtnis unzuverlässig werden. Dann wird Hilfe nötig, erst in einigen, dann vielleicht in immer mehr Lebenslagen.

Die Gemeinschaftswerke Soziale Dienste Nauen feierten letzten Freitag nicht nur ihr 27-jähriges Jubiläum, sie stellten auch die neuen Räume der Tagesklinik mit angeschlossener Wohngemeinschaft vor. Freilich noch im Rohbau, doch bis Januar soll das Gebäude bezugsfertig sein. Auf rund 900 Quadratmeter werden dann über mehrere Etagen verteilt eine Tagespflege, eine WG für an Demenz erkrankte Menschen und eine weitere WG für Menschen, die im Alltag unterstützende Pflegemaßnahem benötigen, zu finden sein.

Die Plätze sind bereits alle vergeben. Groß war der Andrang. Werner Futterlieb, geschäftsführender Vorstand der Gemeinschaftswerke, wurde mit Anfragen überhäuft. Die Tagespflege ist auf sechzehn Besucher ausgelegt, die Demenz WG wird zukünftig neun Bewohner haben. Laut Futterlieb kamen auf einen Platz vier Bewerber. Für ihn der Beleg wie dringend die Situation der zu Pflegenden und deren Angehörigen ist. "Dieses Haus ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein", erklärt er. Er wünscht sich mehr Aufmerksamkeit von der Gesellschaft und fragt: "Was bedeutet die demografische Entwicklung? Weiß unsere Gesellschaft das?" Er wünscht sich, dass die Probleme der zu Pflegenden wahrgenommen werden, dass auch die Familien, Freunde und Nachbarn mehr Verantwortung übernehmen. "Segeln in geteilter Verantwortung", nennt es das. Und er unterstreicht den Bedarf an Pflegekräften. "Jeder 4'te Schulabgänger müsste in einen Pflegeberuf gehen", erklärt er, damit der Bedarf an Pflegekräften gedeckt werden kann.

Im Hinblick auf das neue Gebäude ist er zufrieden, ein Haus in zentraler Lage gefunden zu haben. "Das Haus liegt mitten drin." Und deshalb auch der Name, neue Mitte. Futterlieb wünscht sich, dass die Bewohner des Hauses, die Stadt und deren Möglichkeiten erleben können. Denn: "Der Blick soll auf dem ganzen Menschen liegen, nicht nur auf seinen Pflegebedarf."