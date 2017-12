Wiedersehen an der Töpferscheibe

Gitta Dietrich

Berlin (MOZ) Feuchter Ton fließt durch ihre Hände, er schlingt seine Arme leidenschaftlich um sie - dazu erklingt "Unchained Melody" von den Righteous Brothers.

Jeder weiß, um welchen Schmachtfetzen es sich handelt: "Ghost - Nachricht von Sam" aus dem Jahre 1990, mit Patrick Swayze und Demi Moore in den Hauptrollen. Jetzt hat die Musical-Fassung Premiere im Berliner Theater des Westens gefeiert.

Für das Original, das bereits 2011 in Manchester seine Uraufführung hatte, zeichnen keine anderen als Eurythmics-Gitarrist Dave Stewart und Glen Ballard (Produzent von Michael Jacksons "Thriller") verantwortlich. An der Geschichte wurde nichts geändert, vielmehr hält sich das Bühnenstück haargenau an den Hollywoodfilm.

Molly und Sam sind das perfekte Paar. Doch eines Abends geschieht das Unfassbare: Sam wird bei einem Überfall erschossen. Während Molly um ihn trauert, wandert Sam als Geist umher und findet heraus, dass sie in Lebensgefahr schwebt. Helfen kann nur das Medium Oda Mae.

Wer denkt, dass hier knapp drei Stunden nur getrauert wird, der wird eines Besseren belehrt. Knaller des Abends ist ohne Zweifel Marion Campbell als leicht kriminelle Oda Mae. Im Original hat sie Whoopi Goldberg gespielt - laut und frech. Dem steht die ehemalige "The Voice of Germany"-Finalistin in nichts nach. Sie ist ein Naturereignis und sorgt für die komödiantischen Höhepunkte, wenn sie im grellen Aufzug den Geist von Verstorbenen heraufbeschwört oder einen piefigen Bankbeamten als vermeintlich feine Dame überlistet.

"Deutschland sucht den Superstar"-Sieger Alexander Klaws gibt den Sam. An seiner Seite die Niederländerin Willemijn Verkaik. Sie hat ihre Karriere als grüne Hexe Elphaba in "Wicked" gestartet und stand schon am Broadway auf der Bühne. Sie sind ein hinreißendes Paar. Klaws erobert die Herzen der Zuschauerinnen mit warmer Stimme, und Verkaik zeigt sich als Rockröhre in Songs wie "Jetzt und hier" oder ganz leise in "Die Zweifel sind nun fort". Schade, dass ihr ein wirklich großes Lied, welches ihre stimmliche Brillanz noch mehr zum Vorschein bringt, verwehrt wird.

Beeindruckend sind das Bühnenbild und die Special Effects. Unerwartet modern schweben Betonfeiler umher, öffnen den Theaterraum. Eine U-Bahn wird hin- und hergeschleudert, inklusive Lichtblitzen und Donner. Die Geister erscheinen im fahlen, blauen Licht. Einfach, aber effektiv. "Gelungen" sind die Sterbeszenen. So wird ein Gauner bei einem Autounfall durch die Luft geschleudert, und während sich die Schaulustigen um seinen toten Körper scharen, taucht er in einer anderen Ecke auf und wird von der Unterwelt verschlungen. "Ghost" liefert keine Musical-Evergreens, aber die Showeffekte lohnen allemal. Wer ein Fan des Film ist, wird sicherlich nicht enttäuscht. Liebe und Action - eine gute Mischung.

