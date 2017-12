Geänderte Verkehrsführung soll entlasten

Jürgen Ohlwein

Rathenow (BRAWO) Alle Jahre wieder erstrahlt der Stadtforst im weihnachtlichen Glanz. Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Dezember, findet jeweils von 13.00 bis 19.00 Uhr die 15. Rathenower Waldweihnacht am Forsthaus Riesenbruch statt. Am Samstag um 13.00 Uhr eröffnet die Vorsitzende des Tourismusvereins Westhavelland, Susann Goldau-Thierbach, zusammen mit Bürgermeister Ronald Seeger und dem Posaunenchor der evangelischen Gemeinde Rathenow das traditionelle Fest.

Ab 16.00 Uhr geben Schüler der Musikschule Fröhlich ein Akkordeonkonzert. Am Sonntag um 16.00 Uhr wird Viola Parker mit ihrer Stimme die Besucher verzaubern. An beiden Tagen ist natürlich der Weihnachtsmann vor Ort. Er wird mit den Kindern einen Weihnachtsbaum schmücken.

25 Händler an 29 Ständen präsentieren traditionelles Handwerk, Dekoratives für die Festtafel, und so manche Gaumenfreude. Der Tourismusverband wird seine Restbestände des Havellandregenschirmes verkaufen. Die Schülerfirma SpectraPlay der Rathenower Bürgelschule wird am Samstag Dekorationen aus optischen Linsen anbieten. Natürlich gibt es auch wieder einen Märchenrätselpfad. Wer noch keinen Weihnachtsbaum hat, kann diesen frisch geschlagen auf dem Forsthof erwerben. Familien-Weihnachtsfotos gibt es bei Enrico Schönfeld. Der Steckelsdorfer Künstler hat ein Fotoset mit selbstgebastelten Renntier-attrappen und weihnachtlichen Dekorationen aufgebaut, in dem sich die Besucher ablichten lassen können.

An beiden Tagen wird es einen stündlichen Busshuttle ab 12.55 Uhr ab der Haltestelle Hubertus in Rathenow geben. Die weiteren Zustiegsmöglichkeiten sind Göttliner Straße, Platz der Jugend, Weinberg, Bahnhof, Märkischer Platz, Fehrbeliner Straße und Curland Straße, von wo aus direkt die Waldweihnacht angesteuert wird. Zurück geht es jeweils zur vollen Stunde. Die Fahrt kostet einfach 1,50 Euro, Hin- und Rückfahrt 2 Euro. Selbst die Mitnahme von Weihnachtsbäumen ist gewährleistet.

Geändert hat sich in diesem Jahr die Verkehrsführung für die Besucher, die mit dem eigenen Pkw anreisen. Die Zufahrt erfolgt wie gewohnt über den Ferchesarer Weg. Neu ist, dass dies nun bis zum Forsthaus eine Einbahnstraße ist. Parkplätze stehen vom Forsthaus bis zum Wasserwerk zur Verfügung. Am Wasserwerk befindet sich eine Wendeschleife. Damit sich ankommende und abfahrende PKW nicht so stark behindern, führt die Ausfahrt nun über den Waldweg am Forsthaus und den Havellandradweg bis zum Sportplatz Rathenow Ost und von dort aus auf die B188.