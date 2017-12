Nur wenige Änderungen

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Am Sonntag tritt der neue Fahrplan in Kraft. Wie es aus dem Wirtschaftsamt des Kreises heißt, betreffen die meisten Veränderungen die Region Strausberg. Für den Seelower Bereich erfolgen auf den Buslinien 956 und 957 Seelow-Küstrin-Letschin-Neuhardenberg-Neutrebbin geringfügige Fahrzeit- und Fahrweganpassungen. Schul- und Ferienfahrpläne werden im neuen Fahrplan getrennt dargestellt. Gleiches gilt für die Buslinien 958, 967 und 969 im Raum Seelow-Frankfurt. Die neuen Fahrpläne gibts in den Bussen.

Busfahrplan unter www.mo-bus.de und www.vbb.de