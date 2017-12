Lebuser rügt Steigbügel-Halter

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Die Auseinandersetzungen um die verpatzte Wahl des AfD-Mitglieds Detlev Frye zum Vize- und damit zum amtierenden Bürgermeister der Stadt Lebus sind nicht vom Tisch. Zu Beginn der Beratung der Stadtverordneten am Donnerstagabend meldete sich der Mallnower Andreas Weber zu Wort. Er stellte die Rechtmäßigkeit der Versammlungleitung durch den amtierenden Vize-Bürgermeister Dr. Joachim Naumann (CDU) infrage. Begründung: Er habe keine Information über einen "rechtskräftigen Akt zur Annullierung unserer Wahl", so Weber.

Die Information, die Amtsdirektor Heiko Friedemann am 23. November dazu an alle Stadtverordneten geschickt hatte, hielt der Bauingenieur für "nicht rechtskräftig", Frye damit für den richtigen Versammlungsleiter.

Während Naumann darum bat, das Problem "pragmatisch zu sehen", damit anstehende wichtige Entscheidungen gefällt werden können, erklärte der Lebuser Amtsdirektor Heiko Friedemann: Während er anfangs nach Rücksprache mit der Seelower Kommunalaufsicht nur davon ausgegangen sei, dass der Wahlakt rechtswidrig war, stehe seit der Mitteilung der oberen Aufsichtsbehörde im Innenministerium fest, dass sie sogar nichtig ist, weil die Öffentlichkeit nicht gegeben war. Andreas Weber verkündete daraufhin, sich bei allen Beschlüssen zu enthalten.

Doch damit war das Thema noch nicht beendet. Denn in der Einwohner-Fragestunde wandte sich der Lebuser Danny Wollank an die Stadtverordneten. Er zitierte aus einer Wahlkampfrede, die Detlev Frye am 19. September in Erkner gehalten hat. Dort hatte der AfD-Politiker unter anderem von Flüchtlingen als "Invasoren", einer "Umvolkung" und von "Wirtschaftsflüchtlingen mit allerlei Zipperlein", die "weg rennen, weil sie nichts können" gesprochen.

"Er ist nicht der gute Onkel, den er hier gibt", sagte Danny Wollank, sichtlich empört und fragte, bevor ihn der Versammlungsleiter stoppte, an die Stadtverordneten gewandt: "Wollen Sie diesem Herrn wirklich die Steigbügel halten?"

An den Stadtverordneten Detlev Frye gewandt, sagte der junge Lebuser Familienvater und Mitarbeiter der Kreisverwaltung: Er wolle keinen Nazi-Vergleich bemühen, sondern finde "das jetzt fast noch schlimmer: Denn Sie wissen genau, wohin das führen kann", so Danny Wollank.