JSV-Nachwuchs erkämpft Platz eins

Hartmut Ott

Bernau (MOZ) Für die U11 vom JSV Bernau ging es nach Falkensee, zum 22. Pokal-Wettkampf. Elias Brehmer (28 kg) belegte nach sieben Kämpfen einen tollen zweiten Platz, Joshua Kirschke wurde Dritter. Paul Julian (-33kg) holte ebenfalls Platz drei. Jino Klingebiel stieß im Halbfinale auf seinen Trainingspartner Nicolas Schulz, dem er unterlag.

In der U9 gestartet, erkämpfte sich Clara Lange die Bronzemedaille genau wie Vereinskollegin Anastasia Wischnakow. Sieben Medaillen von neun Sportlern für die Altersklassen U9 und U11 sind ein sehr gutes Ergebnis für den JSV Bernau.

In der U15 erkämpfte sich Mattis Lange die Bronzemedaille, Vereinskollege Farres wurde Zweiter. Paulina Katzorke sicherte sich den Sieg in ihrer Gewichtsklasse. Ihr Bruder Hannes Katzorke holte die Silbermedaille. Nicht zu schlagen war Rafael Kirschke, der in seiner Klasse siegte. Ebenfalls Gold gab es für Lucy Rapp. Den Gesamtsieg in der U15 weiblich konnte sich der JSV Bernau sichern mit 20 Punkten.

Auch die Altersklasse U18 des JSV konnte überzeugen. Nic Asmalsky (-55 kg) holte einen zweiten sowie zwei erste Plätze. Ebenfalls auf der Erfolgswelle befindet sich derzeit Markus Kruspe. Trotz starker Konkurrenz und zwischenzeitlichem Rückstand ließ er sich nicht aus dem Konzept bringen und holte sich den dritten ersten Platz in Folge. Adrian Knospe, sonst bis 66kg kämpfend, hat sich erneut in der nächsthöheren Gewichtsklasse bis 73 kg ausprobiert. Im Kampf um Platz drei bewahrte er Ruhe und folgte den Anweisungen seines Trainers am Mattenrand. So gelang es ihm, eine vermeintliche Niederlage noch mit einer schönen Innensichel siegreich für sich zu entscheiden und die Bronzemedaille mit nach Hause zunehmen.

In der Gewichtsklasse +90kg konnte der Bernauer "Fels in der Brandung", Steve Steinmüller, zu alter Klasse zurück finden. Nach einer unerwarteten Niederlage ging er wieder hochkonzentriert auf die Matte und freute sich am Ende des Tages über die Silbermedaille und wichtige Punkte in der Teamwertung.

Das erfolgreiche Quintett komplettierte an diesem Tag Toni Raderkopp mit einer Bronzemedaille.

Am Ende reichte es wieder zum Gesamtpokal. Mit 32 Punkten sicherten sich die Bernauer Judo-Jungs vor dem Gastgeber JS Falkensee (28 Punkte) und ShidoSha Berlin den Gesamtsieg in der Altersklasse U18 m.

Als einziger Starter bei den Männern war der Kämpfer vom Landesligateam, Mohammed Galahmd (bis 66kg), und bei den Frauen Celine Ulbricht (-63kg) am Start. Beide komplettierten, mit dem jeweils erkämpften 2. Platz das sehr gute Abschneiden des JSV Bernau.