Hoffnung auf bessere Leistungen

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am vorletzten Hinrunden-Spieltag der Männer-Fußballmannschaften auf Landesebene hat vom Eisenhüttenstädter Trio nur Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt Heimvorteil. Er empfängt am Sonnabend um 15 Uhr den VfB Hohenleipisch.

Nach den deutlichen Niederlagen des Fußball-Landesligisten FSV Dynamo Eisenhüttenstadt in Fürstenwalde und Cottbus-Ströbitz ist der Abstand zu den Abstiegsrängen auf drei Zähler geschmolzen. Daher stehen die Gastgeber am Sonnabend im Flutlichtspiel gegen den VfB Hohenleipisch laut Dynamo-Trainer Dirk Liedtke wieder unter Druck, soll die Abstiegsangst nicht mit in die Winterpause genommen werden. "Wir konnten unter der Woche auf Grund der Witterung nur am Donnerstag trainieren und das auch nur eingeschränkt. Daher ist die Vorbereitung auf dieses Spiel absolut schlecht gelaufen", will Liedtke den psychologischen Rucksack seinen Akteure abnehmen. Auf alle Fälle dürften einige Eisenhüttenstädter geschwächt auflaufen, da unter der Woche laut Liedtke ein Magen-Darm-Virus Einzug gehalten hat. Davon sind Spieler und Trainer betroffen. "Momentan kann ich nicht sagen, wer am Wochenende zur Verfügung steht. Vor der Winterpause noch einmal drei Punkte einzufahren wäre jedoch enorm wichtig für die Moral. Von daher kann für uns die Zielsetzung nur Sieg heißen", so Liedtke.

Das Punktekonto aufstocken will auch der Trainer des Brandenburgligisten FC Eisenhüttenstadt, Andreas Schmidt. Allerdings verbinden an den Spielpartner FC Stahl Brandenburg unangenehme Erinnerungen. In einem Endspiel um den Ligaverbleib hatten die Eisenhüttenstädter im Juni zu Hause gegen ihn 2:3 verloren. Immerhin hatte der FCE zuvor regelmäßig aus der Havelstadt etwas Zählbares mitgebracht. Das ist erneut das Ziel der Mannen um Trainer Andreas Schmidt, wenngleich dieses Mal einige Abstriche an der Qualität des Kaders hingenommen werden müssen. So fallen die angeschlagenen Sven Naumann, Jens Brüllke und Michel Becker aus und stehen auch Lukas Szywala und Carsten Hilgers nicht zur Verfügung. Dazu ist der Einsatz des Stürmers Georges Florent Mooh Djike wegen einer Rippenprellung fraglich.

Das ändert jedoch nichts an der Zielstellung, beim Tabellennachbarn zu punkten. "Wir wollen in den restlichen beiden Spielen der Hinrunde noch vier Zähler mitnehmen", erklärt Schmidt. Eine Woche später steht das Heimspiel gegen den BSV Guben Nord an. Dazu soll jedoch eine bessere Leistung her als zuletzt. "Gegen Neuruppin hatte die Mannschaft die 1. Halbzeit verschlafen, danach ist sie gut ins Spiel gekommen. Wenn jedoch so gespielt wird wie in der 1. Halbzeit und in dem Spiel zuvor in Eberswalde, dann wird es nichts mit einem Punkt", vermutet Schmidt.

Auf eine Steigerung hofft auch der Müllroser Trainer Ronny Schulze. Er ist gerade von seinem mehrwöchigen Kuba-Urlaub zurück. Mitgebracht hat er aus der Karibik neben etwas dunkler getönter Haut auch seinen Spielern etwas. Zum Beispiel eine Zigarre für Torjäger Paul Herrmann. "Paul ist, wenn es erforderlich ist, immer da", lobt er den Führenden der Torjägerliste der Ost-Staffel. Ansonsten will sich Schulze für das Spiel in Wünsdorf - für den MSV bislang ein gutes Pflaster - noch ein Bild von seinen Spielern machen. Auf alle Fälle soll sein zuletzt angeschlagener Torwart-Routinier Stefan Ammer halten. "Eigentlich ist die Mannschaft mit Platz 6 im Soll. Auch wenn wir in der Pause noch ein, zwei Zugänge bekommen, bleibe ich beim Ziel einstelliger Tabellenplatz."