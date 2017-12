Wie ein Schicksalsspiel für die MTV-Frauen

Georgios Tsapanos

Altlandsberg (MOZ) Am Sonnabend treffen die Drittliga-Handball-Frauen des MTV Altlandsberg auf die Frauen des TSV Travemünde. Anwurf in der Altlandsberger Erlengrund-Halle ist um 19.30 Uhr. Dieses Spiel ist für beide Teams mit Blick auf den Klassenerhalt möglicherweise vorentscheidend.

Langsam, aber stetig arbeiten sich die Altlandsberger Frauen mit ihrem neuen Coach Sebastian Grenz wieder an ihre Normalform heran. Das bemerkenswerte 26:26 gegen den amtierenden Meister TV Oyten hätte mit ein wenig mehr Glück und Abgeklärtheit ein Sieg werden können und auch den hätten sich die Grün-Weißen redlich verdient gehabt. Den Sieg gegen die wahrlich nicht schlecht aufspielenden Handballerinnen des TSV Wattenbek haben die Altlandsberger Fans noch in bester Erinnerung.

Tatsächlich markiert jenes umjubelte 30:28 gegen Wattenbek den bisher letzten Heimauftritt der Altlandsbergerinnen. Beinahe einen ganzen Monat ist das her. Höchste Zeit also, an dieser Stelle nachzulegen, um gemeinsam mit den treuen Fans den nächsten Sieg zu feiern. Spielplangemäß gegen den anderen 1860er Club in der Staffel, den TSV 1860 Travemünde. Seit ihrer Zweit- und Drittligazugehörigkeit haben sich MTV und TSV zahlreiche Duelle auf der Platte geliefert. Aber es wird wohl kaum eines gegeben haben, das sich als von ähnlich existenzieller Bedeutung für beide Mannschaften herausstellen könnte, wie dieses Kommende.

Grund dafür ist der aktuelle Tabellenstand, kombiniert mit der speziellen Berechnungsweise der Tabelle. Die MTV-Frauen sind der deprimierenden Abstiegsregion inzwischen entwachsen. Die beginnt mit Rang 10 und dem TSV Wattenbek, die Grün-Weißen bekleiden augenblicklich Rang 9. Mit anderen Worten: Kein Grund, beruhigt innezuhalten. Mit einem Sieg über Travemünde würde Altlandsberg den Abstand auf Wattenbek und auf Travemünde erhöhen. Und da der Tabellenstand bei gleichem Punktestand auf Basis der Ergebnisse der jeweiligen Spiele gegeneinander berechnet wird, würden sich die Altlandsbergerinnen in doppelter Hinsicht ein wenig Luft nach unten verschaffen.

Mit einem Auswärtssieg gegen den MTV würden sich allerdings die Gäste aus Travemünde in der Tabelle wieder vor Altlandsberg und den MTV damit zurück auf die Abstiegsplätze schieben. Seit gut zwei Wochen arbeiten deshalb Mannschaft, Trainer- und Betreuerteam eisern und konzentriert daran, dass genau das nicht geschieht. "Wir haben uns Abwehr- und Angriffsverhalten der Travemünderinnen wiederholt und im Detail genau angesehen, um effektive Gegenmaßnahmen ins Feld führen zu können", erläutert MTV-Coach Sebastian Grenz und fährt fort, "dabei wird es neben dem Verhalten als Team und dem möglichst reibungslosen Zusammenspiel und Ineinandergreifen aller Mannschaftsteile, in besonderer Weise auf die individuelle Entscheidungsfindung der Frauen ankommen."

Grenz erklärt weitere Trainingselemente: "Wann werfe ich? Wohin? Wann trete ich aus der Abwehr heraus? Die Lauf- und Passwege welcher Gegnerin muss ich rechtzeitig zustellen, um Ab- oder Zuspiel zu unterbinden, bevor es für uns gefährlich wird?" Der ehrgeizige Trainer des MTV ist sich sicher: "Hier kommt es auf Erfahrung, ebenso wie auf Gewitztheit und Einfallsreichtum unserer Spielerinnen an. Dass wir zuletzt so viel besser abgeschnitten haben, liegt zu einem guten Teil daran, dass sie in diesen Disziplinen deutlich zugelegt haben und sich selbst wieder mehr zutrauen."

Am besten natürlich in voll besetzter Halle, mit den so begeisterungsfähigen MTV-Fans im Rücken. Jede Mannschaft spielt besser, wenn sie sieht, hört und vor allem spürt, dass die Fans zahlreich hinter ihr stehen.

Ganz gleich wie die Sache am Ende in Altlandsberg auch ausgehen mag, wer nicht dabei gewesen war, wird es im Endeffekt bereuen.