"Biene Maja" weiter beim DRK

Steffen Göttmann

Falkenberg (MOZ) Wenn die Heckelberger Kita "Biene Maja" Ende kommenden Jahres in das Gebäude der Grundschule "Auf der Höhe" zieht, bleibt der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Märkisch-Oderland Ost Träger der Einrichtung. Der Amtsausschuss des Amtes Falkenberg-Höhe hat bei seiner jüngsten Sitzung im Falkenberger Gemeindezentrum einen Beschluss vom 7. Dezember 2015 zurück genommen. Ziel des alten Beschlusses war, ein so genanntes Interessenbekundungsverfahren anzustoßen, um die Kinderbetreuung neu auszuschreiben. Die Gemeinde wollte sich zunächst nach einem anderen Träger umsehen.

Problem dabei ist jedoch, dass die Baumaßnahme erst in diesem Jahr bewilligt worden war, Baubeginn war dann am 4. Oktober. Gemäß dem Bauzeitenplan soll die Kita im November kommenden Jahres bezugsfertig sein. Um den Vertrag mit dem DRK-Kreisverband kündigen zu können und gleichzeitig sicher zu stellen, dass die Kinder noch bis zum Umzug in der alten Kita betreut werden, müsste der Vertrag zum Fertigstellungstermin der neuen Kita gekündigt werden, erläuterte Holger Horneffer, Amtsdirektor des Amtes Falkenberg-Höhe. Ein genauer Termin für den Umzug kann nicht festgelegt werden. Da es sich quasi um einen Neubau handelt, reicht eine normale Bauabnahme nicht aus. Die Gemeinde benötigte eine Betriebserlaubnis des Landkreises, weshalb sich der Umzug bis Januar 2019 hinziehen kann. Kündigt die Gemeinde bis November den Vertrag, könnte es passieren, dass bis zum Einzug keine Kinderbetreuung stattfindet.

DRK-Geschäftsführerin Cordula Töpfer habe bei einem Gespräch mit Heiko Liebig, Bürgermeister der Gemeinde Heckelberg-Brunow, deutlich gemacht, dass das DRK Planungssicherheit für den Personaleinsatz benötigt. "Frau Töpfer hat bestätigt, dass Kita-Personal auf dem Arbeitsmarkt nicht vorhanden ist", betonte der Amtsdirektor. Das DRK sei also bestrebt, das Personal für den Betrieb der Kindertagesstätte sicher zu stellen. Ein neuer Träger hätte auch das Problem, dass er sich erst einmal neue Leute suchen müsse.

Ein Interessenbekundungsverfahren bis zum Ende der Baumaßnahme abzuschließen, sei nicht mehr möglich, sagte der Amtsdirektor. "Das Verfahren hätte schon vor einem Jahr begonnen werden müssen", so Horneffer.

Die Mitglieder des Amtsausschusses stimmten aufgrund dessen einstimmig für Aufhebung des Beschlusses.