München - Berlin in vier Stunden

Maria Neuendorff

Nürnberg/Berlin (MOZ) Mehr als ein Vierteljahrhundert dauerte es, bis die schnelle Bahnverbindung von Nürnberg nach Berlin tatsächlich Realität wurde. Das größte Infrastrukturprojekt der deutschen Einheit verbindet München und Berlin nun in vier Stunden.

Die 300 Stundenkilometer, die immer mal wieder auf den Displays erscheinen, spürt man im neuen ICE-Sprinter selbst nicht. Es knallt auch nicht, wenn der Zug wie ein Geschoss im Gewehrlauf durch einen der neuen Tunnel rauscht, die den Thüringer Wald nun durchpflügen. Um den typischen Knalleffekt zu vermeiden, hat man über die Eingangsportale der Röhren 30 Meter lange Schallhauben gestülpt.

Video Von Berlin nach München in vier Stunden Videothek öffnen

Der letzte, 107 Kilometer lange Abschnitt des Verkehrsprojekts "Deutsche Einheit 8" geht nun ans Netz. Er führt von Ebersfeld in Franken ins thüringische Erfurt, durch 22 Tunnel und über 29 Brücken. Berge und Täler ziehen am Fenster vorbei, wenn nicht gerade Lärmschutzwände die Sicht versperren. Die Wanderer im schönen Thüringer Wald müssen dagegen in mancher Talsohle erst gehörig den Kopf recken, um die Bahnstrecke in bis zu 600 Metern Höhe überhaupt wahrzunehmen. 41 Kilometer sind außerdem unterirdisch. Die insgesamt 13 Millionen Kubikmeter Aushub wurden an den Hängen moduliert, die Muttererde quasi in die Landschaft eingeformt.

Acht Millionen Euro kostete der Kilometer. Die Bundesregierung hatte das Zehn-Milliarden-Projekt schon im Jahr 1991 beschlossen, um das Zusammenwachsen der ost- und westdeutschen Bundesländer zu beschleunigen. 1996 wurde Baurecht erteilt, erste Spatenstiche in Thüringen und Sachsen gefeiert. 1999 ordnete Rot-Grün den Baustopp an. Viel zu teuer, hieß damals die Begründung.

Denn für den viergleisigen Ausbau der ICE-Strecke München-Berlin mussten beispielsweise zwischen Bamberg und Lichtenfels die Autobahn 71 und der Main verlegt werden, Bauern musste Land abgekauft und zahlreiche Kämpfe und Gerichtsverfahren mit Naturschützern, Kommunen und Bürgerinitiativen geführt werden.

Auf die ehemalige deutsch-deutsche Grenze weisen nur kleine Tafeln mit dem bayerischen sowie thüringischen Staatswappen hin. Kurz nachdem der Zug von einem Freistaat in den nächsten gerauscht ist, zweigt die Strecke von der alten ICE-Trasse ab. Erfurt und Coburg sind jetzt angebunden, während Jena und das Saaletal nun rechts liegen gelassen werden.

Dafür sinkt die Fahrzeit auf den 623 Kilometern zwischen Berlin und München mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag merklich. Bislang braucht ein ICE dafür rund sechs Stunden. Die ICE-Sprinter schaffen das nun in knapp vier Stunden. Bahnchef Richard Lutz sieht seinen Konzern damit "in Schlagdistanz" zum Konkurrenten Flugzeug. Die Preise für die Tour zwischen der bayerischen Metropole und der deutschen Hauptstadt liegen bei 159 Euro. An manchen Tagen gibt es aber auch Schnäppchen, die schon für 29 Euro zu haben sind.

Die Sprinter starten ab Sonntag täglich morgens, mittags und abends in Berlin und München. Sie stoppen nur in Halle, Erfurt und Nürnberg. Zudem verkehren auf der Strecke reguläre ICE-Züge im Stundentakt, die an allen Bahnhöfen halten und - wenn es keine Verspätungen gibt - trotzdem nur viereinhalb Stunden brauchen sollen. Laut Bahn ist es die größte Fahrplanumstellung seit Jahrzehnten. Anschlusszüge wurden an die Schnellzugstrecke angepasst. Jeder dritte Fernzug wird ab Sonntag einen neuen Takt bekommen. Von Berlin, aber auch von Potsdam und Cottbus aus beträgt die Zeitersparnis nach München rund 90 Minuten.

Kurz hinter Halle rast der ICE über die Saale-Elster-Talbrücke. Mit ihren 8,6 Kilometern ist sie seit ihrer Eröffnung 2015 die längste Brücke Deutschlands. Der 1420 Tonnen schwere Stabbogen wurde auf 216 Stelzen in die sumpfigen Auengebiete der Weißer Elster und Saale gesetzt. Wegen der seltenen Vögel mussten die Bauarbeiten dreieinhalb Monate Brutruhe im Jahr einhalten.

An der Strecke leuchten keine grünen und roten Signale mehr. Kein Stellwerker hebelt Weichen um. Die gesamte Strecke wird aus den Betriebszentralen in München und Leipzig gesteuert. Elektronen am Gleis senden nun die Signale. Über Funk landen die Informationen direkt auf dem Display des ICE-Fahrers.

Um die neue Strecke und Technik alltagstauglich zu machen, waren mehr als 1000 Testfahrten nötig. Am Freitag nun durften um 11.15 Uhr in Nürnberg Minister aus drei Bundesländern und Journalisten in zwei Sonderzüge steigen. Die Fahrt endet um 16.11 Uhr überpünktlich am Berliner Hauptbahnhof, wo Bahnchef Lutz im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unter Livemusik in ein großes Festzelt lud.

Die neue Schnellbahntrasse, das technische Wunderwerk, ja die Jahrhundertstrecke, wie sie einige nennen, habe auch eine europäische Dimension, sagte die Bundeskanzlerin. Sie sei ein wichtiger Abschnitt innerhalb der transeuropäischen Verkehrsnetze und gehöre zum Skandinavien-Mittelmeer-Korridor, der von der finnischen Ostgrenze bis Sizilien reicht.