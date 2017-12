Kampfrichter lauschen Hagen Pohle

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Einmal im Jahr treffen sich die Brandenburger Leichtathletik-Kampfrichter zu einer Weiterbildung. Unter die über 50 Teilnehmer des diesjährigen Treffens in Wildau mischten sich ein Dutzend Kampfrichter aus Frankfurt, Beeskow, Briesen, Bernau und Eberswalde.

Der traditionelle Rückblick galt dem Wettkampfjahr mit allein fast 20 Landes- sowie Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften vom Kinder- bis zum Seniorenbereich, der Pokalserie in der Kinderleichtathletik und der Ausrichtung der Deutschen Meisterschaften im Mehrkampf der Männer/Frauen und Junioren (m/w) in Kienbaum, die alle in Verantwortung des LVB lagen. Auch praktische Übungen mit mehreren Fallbeispielen gehörten zum Ausbildungstag. Der Blick auf das kommende Jahr stand unter anderem im Zeichen der Europameisterschaften im August in Berlin. Aus Frankfurt, Beeskow und Briesen haben bisher acht Kampfrichter eine Einladung zum Einsatz im Callroom, in der Innenraumkontrolle, in den Kampfgerichten Wurf/Stoß sowie für Straßenwettbewerbe erhalten.

Mit großem Interesse verfolgten die Teilnehmer zudem den Bericht des Gehers Hagen Pohle über sein zurückliegendes Trainings- und Wettkampfjahr mit den Weltmeisterschaften in London als Höhepunkt. Der 25-jährige Beeskower agiert seit einigen Jahren selbst als Kampfrichter und hat vor Kurzem auch eine Ausbildung als Gehrichter absolviert.