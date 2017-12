Jochen Wittmann

London (MOZ) Lange hat es gedauert, sehr lange sogar. Vor gut achtzehn Monaten fiel die Entscheidung für den Brexit. Im März dieses Jahres erfolgte der offizielle Startschuss für die zweijährigen Austrittsverhandlungen. Aber jetzt erst konnte man sich auf ein erstes Verhandlungsergebnis einigen. Und da ging es lediglich darum, wie die Modalitäten der Trennung lauten, nicht darum, wie die künftige Beziehung aussehen soll.

Doch besser spät als nie. Mit der am Freitag getroffenen Vereinbarung hat man Klarheit über die rechtliche Stellung von EU-Bürgern im Königreich und von Briten in der EU: Ihre Situation wird nicht angetastet. Auf der irischen Insel wird es keine harte Grenze zwischen der Republik und Nordirland geben. Und nachdem Großbritannien sich bereit erklärt hat, allen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, haben die EU-Mitglieder Planungssicherheit.

Nun soll es umgehend in die Phase zwei gehen, wo man über das künftige Freihandelsabkommen sprechen will. Der Kampf aber, wohin die Reise gehen soll, ob harter oder weicher Brexit, ist noch lange nicht ausgefochten. Hier spiegelt sich, was die Konservative Partei auf der britischen Insel schon seit mehr als 20 Jahren innerlich zerrissen hat: der Streit zwischen euroskeptischen Thatcheristen und pragmatischen Konservativen. Man darf davon ausgehen, dass auch hier eine Lösung lange auf sich warten lassen wird.