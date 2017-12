Christian Schoenberg

Wittstock (MOZ) Ein 53-jähriger Wittstocker ist von einem Hund am Ellbogen verletzt worden. Der Mann war am Donnerstagnachmittag gegen 14.50 Uhr auf einem Waldweg an der Gorkistraße mit seinem eigenen Vierbeiner Hund spazieren. Ein älterer Herr kam ihm mit einem großem Hund. Dieser fiel den 53-Jährigen an. Die Kripo ermittelt.