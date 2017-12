Regionaler Weihnachtsmarkt gut besucht

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Ein Gewimmel am Freitagnachmittag vor dem STICker und im Saal: Genau zum richtigen Moment, nämlich als draußen ein Hagelschauer niederging, haben Ninemond und Professor Knolle drinnen die Kinder mit ihrem weihnachtlichen Programm unterhalten. Draußen war dennoch guter Besuch an den Ständen. Insgesamt 30 Aussteller boten ihre Waren an. Junge Leute, die mit Unterstützung des Förderinstruments Young Companies ihre Firma gegründet haben, ältere wie Senf-Kreateur Peter Herbert aus Güsterbieser Loose und die Herstellerin unterschiedlichster Fruchtaufstriche Ramona Streich aus Manschnow oder Ute Boekholt mit ihrem Samenbau Nordost in Alt-Rosenthal mit dem Projekt Green Companies. Auch polnische Händler hatten - nicht zum ersten Mal - Stände bestückt. Während Weihnachtsmann Klaus Kolbe aus seinem Geschenkesack Malbücher, Kartenspiele, Puzzles und Pfeifen holte, traten Kinder der musikalischen Früherziehung der Musikschule Hugo Distler mit einem weihnachtlichen Programm an der Feuerschale auf. Am Stand der Kita Kinderland gab es von den Eltern gebackene Kekse und Engelsanhänger, die Babett Krug mit ihrer Tochter Juna (6) gebastelt hatte. Die Grundschule am Wäldchen bot von den Eltern gebackenen Kuchen an, die Klasse 6 a hatte Baumschmuck gebastelt. Die STIC Wirtschaftsfördergesellschaft als Veranstalter war selbst mit einem Stand samt Schmalzstullen, Kaffee sowie einer Tombola vertreten.