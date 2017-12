Im Machtkampf der Männer zerrieben

Dietrich Schröder

Warschau (MOZ) Seit Monaten wurde in Polen über Personalwechsel innerhalb der Regierung spekuliert. Nachdem jetzt Ministerpräsidentin Beata Szydlo ihr Amt verlor, dürften noch weitere Köpfe rollen.

So viel Hinterhältigkeit gibt es wohl nur in der Politik: "Beata Szydlo hat so große Verdienste um Polen, dass man ihr nicht nur die Hände, sondern auch noch die Füße küssen müsste." Mit diesen Worten soll Jaroslaw Kaczynski die ihm bis zur Selbstverleugnung ergebene Szydlo am Donnerstagabend vor der Spitze der Regierungspartei PiS gewürdigt und sie zugleich aus dem Amt befördert haben.

Denn nunmehr gebe es "neue internationale Aufgaben, vor denen Polen steht", wie es eine Parteisprecherin sagte. Damit sind wohl die Verhandlungen um den künftigen EU-Haushalt gemeint und dabei vor allem die Frage , wie viele Milliarden Polen künftig noch aus Brüssel erhalten wird. Weil der 49-jährige Mateusz Morawiecki neben seinen Erfahrungen als Vorstand mehrerer polnischer Banken auch perfekt Englisch, Deutsch und Französisch spricht, scheint er für das internationale Parkett besser geeignet, als die provinziell wirkende Szydlo.

Genau in diesen Unterschieden zwischen ihren Persönlichkeiten liegt jedoch ein Problem. Szydlos Bodenständigkeit und ihr traditioneller Katholizismus - einer ihrer beiden Söhne ist erst vor Kurzem zum Priester geweiht worden - waren genau nach dem Geschmack all jener Polen, die vor zwei Jahren für den Sieg der National-Konservativen sowohl bei der Präsidenten- wie auch bei der Parlamentswahl gesorgt hatten.

Die 54-Jährige verkörpert genau jenes Weltbild, das großen Teilen der Bevölkerung auf dem Lande und in kleineren Städten entspricht: Die Mutter, die sich um ihre Familie und die Angehörigen kümmert.

Eines hat Szydlo freilich nicht: Die Fähigkeit, all jene männlichen Machtprotze zu zähmen, von denen es in der PiS nur so wimmelt. Neben Parteichef Kaczynski sind dies vor allem Justizminister Zbigniew Ziobro, der die bisher unabhängigen Gerichte unter seine Knute zwingen will, Verteidigungsminister Antoni Macierewicz, der die Streitkräfte als sein Eigentum betrachtet, unzählige Generale entlassen hat und in einen Kompetenzstreit mit dem formalen Staatsoberhaupt Andrzej Duda verwickelt ist; oder auch Außenminister Witold Waszczykowski, dessen Selbstverliebtheit im umgekehrten Verhältnis zu seinen diplomatischen Fähigkeiten steht.

Man konnte in den vergangenen zwei Jahren förmlich zuschauen, wie die redliche und ihrer Partei ergebene Szydlo zwischen all diesen Machos zerrieben wurde. Ihr Abgang war dann freilich an Tragik kaum noch zu überbieten: Während sie am Donnerstagvormittag noch ein Misstrauensvotum der Opposition im Parlament überstanden hatte, erhielt sie wenige Stunden später von der eigenen Partei den Laufpass. Immerhin kündigte sie am Freitag schon wieder im Parlament an, dass sie der Regierung auch weiter angehören werde.

Tatsächlich sind in den kommenden Tagen und Wochen noch weitere Wechsel zu erwarten: Außenminister Waszczykowski sowie Umweltminister Jan Szyszko stehen ganz oben auf der Abschussliste.

Ob aber ausgerechnet der als unterkühlt geltende Mateusz Morawiecki geeignet ist, die Erzkonservativen der PiS besser zu bändigen, muss sich erst erweisen. Und dass er Parteichef Kaczynski genauso ergeben sein wird wie seine Vorgängerin, gilt als ausgeschlossen. Als Manko Morawieckis gilt zudem, dass er noch vor wenigen Jahren zu den wirtschaftlichen Beratern des liberalen Regierungschefs Donald Tusk zählte, der heute an der Spitze des Europäischen Rates steht und ein Erzfeind der PiS-Regierung ist.

Auf der Habenseite des bisherigen Superministers steht die gute Wirtschaftslage des Landes, die zweifellos auch Folge der engen Verflechtung mit der deutschen Wirtschaft ist. Welche Fähigkeiten als Politiker er hat, muss Morawiecki erst noch beweisen.