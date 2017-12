Neue Webseite online

Gabriele Rataj

Müncheberg (MOZ) Die Touristinformation Müncheberg ist mit einer neuen Webpräsenz im Internet - frisch und mit allen wichtigen Informationen rund um Ausflugsmöglichkeiten sowie Unterkünfte und Gastronomieeinrichtungen.

Die neue Homepage ist in Kooperation mit dem Förderverein für regionale Entwicklung entstanden. Dazu nahm die Touristinformation am Förderprogramm "Brandenburg vernetzt" teil und kam so in den Genuss einer kostenlosen Webseitenerstellung.

Das Förderprogramm "Brandenburg vernetzt" ist eine Initiative des Fördervereins für regionale Entwicklung aus Potsdam, der u. a. die Vernetzung zwischen Kommunen, Institutionen und Vereinen einer Region unterstützt und so kostenlose Webseitenerstellungen ermöglicht.

Auf der Homepage der Touristinformation Müncheberg finden Besucher daher nicht nur die Kontaktdaten zur Touristinformation selbst, sondern auch zu vielen sehenswerten Ausflugszielen in der näheren Umgebung - von Kirchen über Herrenhäuser bis zu Naturschutzgebieten. Ebenso schnell sind auch aktuelle Veranstaltungen der Stadtpfarrkirche und des Schlosses Trebnitz unter www.touristinfo-muencheberg.de zu finden.

Haben Institutionen, Vereine oder öffentliche Einrichtungen Interesse, an dem Förderprogramm und kostenloser Webseitenerstellung teilzunehmen, sollten sie sich melden.

Kontakt Förderverein: Tel. 0331 55047471 (Mo. bis Fr.) oder info@azubi-projekte.de sowie Infos zum Förderprogramm unter www.foerderverein-regionale-entwicklung.de