Kein Rückruf aus Berlin

André Bochow

Berlin (MOZ) Ein Mann, dem man einen Terroranschlag zutraut, vor dem ausländische Geheimdienste warnen und der eigentlich unter Beobachtung steht, kann trotzdem in der deutschen Hauptstadt ein furchtbares Verbrechen begehen, dem zwölf Menschen zum Opfer fallen.

Wenn man nicht wüsste, dass es so war, würde man es für unmöglich halten. Und nun kommen immer mehr Details ans Licht, die auf immer mehr Fehler der Behörden hinweisen. So fragte am 26. Oktober des vergangenen Jahres ein Polizist in Krefeld bei den Berliner Kollegen nach dem Aufenthaltsort des späteren Attentäters Anis Amri. Er bat um "eine zeitnahe Rückmeldung" und bekam gar keine.

Amri war in Nordrhein-Westfalen gemeldet. Bekannt war jedoch, dass er sich vorwiegend in Berlin aufhielt. Seit dem Anschlag auf das World Trade Center existiert aber das bundeseinheitliche Rahmenkonzept "Maßnahme 300". Das Ziel: Den Aufenthaltsort potenzieller terroristischer Gewalttäter jederzeit zu kennen. Dass die Berliner Polizei eine Antwort schuldig blieb, legt die Vermutung nahe, dass auch ihr zwischenzeitlich die Kontrolle über Amri entglitten war.

Der Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses hat sich bislang mit der Vorstufe des Attentates beschäftigt. In seiner siebten Sitzung wurde nun eine ehemalige Mitarbeiterin des Landesamtes für Gesundheit und Soziales Berlin (Lageso) geladen und eine Beschäftigte des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), die auch im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum (GTAZ) agierte. Der Erkenntnisgewinn aus den Befragungen hielt sich in Grenzen.

Immerhin war zu erfahren, dass es zeitweise nicht sonderlich schwer war, dem Lageso Mehrfachidentitäten vorzuenthalten. Ausschussvorsitzender Burkard Dregger (CDU) stellte fest, dass es dem Mangel an "erkenntnisdienstlicher Erfassung" geschuldet war, dass "der Attentäter bis zu 17 Identitäten haben konnte", ohne dass es auffiel. Aber spätestens im April 2016 wurden die verschiedenen "Alias-Identitäten" von Anis Amri zusammengeführt. Auch dass er Tunesier war, war damit geklärt. Die Abschiebung erfolgte wegen fehlender Ausweispapiere nicht.

Die eigentliche Frage, warum Amri unter den Augen der Staatsschützer das Attentat begehen konnte, will der U-Ausschuss demnächst klären. Eigentlich sollte damit schon am Freitag begonnen werden. Denn geladen war auch Herr S., der seit 2012 Dezernatsleiter im LKA in Nordrhein-Westfalen ist. Natürlich wollte der Ausschuss unter anderem wissen, wie er die Vorwürfe gegen die Berliner Kollegen bewertet. Doch S. erklärte, er könne dazu nichts sagen, er sei für Öffentlichkeitsarbeit zuständig gewesen. Herr S. verließ den Saal und kam später unerwartet wieder, um sich zu erklären. "Es stellte sich heraus, dass er sehr wohl eine Menge weiß", sagte Ausschussmitglied Marcel Luthe (FDP). "Nur hatte Herr S. keine Auskunftsgenehmigung."