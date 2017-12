Goldene Stäbchen und Mamma-Mia-Stimmung

Patrizia Czajor

Frankfurt (Oder) (MOZ) Musikalisch und politisch ging es beim Finale des MOZ-Talks weiter. Medienunternehmer Frank Otto sprach darüber, wie er zum Umweltschützer und Aktivisten wurde und Musical-Star Carolin Fortenbacher gab eine Kostprobe ihrer neuen Show.

Genießt jemand in Japan mit goldenen Stäbchen sein Essen, würden einige das vielleicht als luxuriös und dekadent verunglimpfen. Frank Otto bezeichnet das als "guten Luxus" und verrät auch warum: "Am Gold bleiben keine Bakterien haften", sagte der 60 Jahre alte Sohn des Otto-Versand-Gründers. Die Stäbchen könnten somit über eine lange Zeit wiederverwendet werden und verursachten keinen Abfall, legte er dem Publikum beim 20. MOZ-Talk im Kleist Forum dar.

Die Zeit auf dem roten MOZ-Talk-Sessel nutzte der Multimillionär aber nicht nur dazu, um für mehr Umweltbewusstsein zu werben. Den Moderatoren Claudia Seiring sowie Lilo Wanders gab der Hamburger einen kleinen Einblick darin, wie es ist, als Sohn einer wohlhabenden Familie aufzuwachsen sowie laufend Menschen mit Dollarzeichen in den Augen zu begegnen "Dass meine Familie reich war, bemerkte ich daran, wie sich andere Menschen mir gegenüber verhielten", stellte er schnell fest.

Doch mit dem goldenen Löffel im Mund konnte Frank Otto nicht viel anfangen, oft genug habe er den Familiennamen verflucht und schließlich einen ganz anderen Lebensweg als seine beiden Brüder eingeschlagen. Anstatt wie sie ins Familienimperium des Vaters einzusteigen, ließ sich Otto zunächst zum Restaurator ausbilden. Finanziell war diese Zeit nicht ganz leicht, wie er eingestand "Manchmal habe ich mich nur von Haferflocken ernährt."

Auch durch sein Äußeres fiel der Hamburger damals auf. "Mit meinen langen Haaren bin ich direkt ins Raster der Baader-Bande gefallen", so kam es dem jungen Mann, der damals gegen Atomkraft auf die Straße gegangen ist, vor. Vor fast 25 Jahren gründete er schließlich eine Stiftung, mit der er die Versorgung chronisch kranker Menschen unterstützte. Für ihn war das ein Auftakt: "Seitdem bin ich Aktivist."

Der erste Tauchkurs gab den Anstoß, sich näher mit der Umwelt zu beschäftigen. "Ich wurde das erste Mal mit dem Korallensterben konfrontiert", erinnert sich Frank Otto und war erschrocken über die Folgen des CO2-Ausstoßes für den Lebensraum unter Wasser. Dieser sei, erklärte er, für das Absenken des ph-Wertes sowie für die Übersäuerung der Meere verantwortlich, mit fatalen Folgen. "Wissenschaftler prognostizieren, dass Kalkwasserkorallen sich in zehn Jahren auflösen werden", betonte er. Dennoch gab sich der Medienunternehmer kulturoptimistisch: "Wir können viel dagegen tun - jeder im kleinen", ist er der Meinung.

Für ein wenig Glanz und Glamour, aber auch Nostalgie, sorgte im Jahresfinale der MOZ-Veranstaltung der Musical-Star Carolin Fortenbacher. "Ich kann mich noch ganz genau an die damalige Premiere von Mamma Mia erinnern", warf etwa Lilo Wanders ein, die wie die Sängerin aus Hamburg kommt. Brennend interessierte sich die Moderatorin dafür, wie die Musicaldarstellerin nach 1200 Shows, in denen sie die Donna im Abba-Musical verkörperte, immer noch Lust auf die Songs der schwedischen Popgruppe habe. "Abba macht glücklich", so die knappe Antwort der Sängerin, die schon als Kind "in die Bürste gesungen" habe.

Dennoch räumt die Sängerin ein, nach dem Erfolgsmusical erstmal keine Songs von Abba mehr gesungen zu haben, und begründete es mit: "Ich kann mich ja nicht in vierteilen." Die Idee, den Songs der Popgruppe eine passende Interpretation zu geben, kam erst später und ist das Ergebnis des Solo-Projekts "Fortenbacher's Intimate Night". Einen Vorgeschmack darauf, wie Abba-Songs mit Gitarre, Cello und Bass klingen, gab sie noch am selben Abend mit den Klassikern "Fernando" sowie "Mamma Mia". Mit dem vollen Programm kommt sie am 17. Mai ins Kleist Forum.