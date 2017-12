Neue Fahrpläne gelten ab Sonntag

Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) An diesem Sonntag erfolgt der Fahrplanwechsel nicht nur bei der Bahn, sondern auch im Nahverkehr. In Frankfurt erfolgen mit dem Fahrplanwechsel einige Änderungen bei Straßenbahn und Bus. So werden die Strecken der Straßenbahnlinien 1 und 4 teilweise getauscht, fahren auf der Linie 5 die Straßenbahnen deutlich seltener als bisher und auf der Linie 2 dafür öfter. Einschnitte und Veränderungen gibt es auch im Busverkehr. Die gravierendsten betreffen die Linie 980, die zwischen Messegelände und Rosengarten gar nicht mehr fährt und auch nicht mehr Seefichten ansteuert, sowie die Linie 985, die gleich ganz eingestellt wird.

Welche Auswirkungen die Einschnitte vor allem auf den Buslinien im Alltag haben werden, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Eine Korrektur musste die Stadtverkehrsgesellschaft (SVF) bereits vornehmen. Wegen der Ausdünnung auf den Linien 980 und 985 hätten die Schüler der Grundschule "Am Botanischen Garten", die am westlichen Stadtrand wohnen, deutlich früher als bisher zur Schule fahren müssen. Die SVF leitet deshalb morgens eine Fahrt der Linie 987 vom Messegelände aus um über Birnbaumsmühle, Kulturhaus Völkerfreundschaft, Klingetal, Treppenberg und Simonsmühle. Im Fahrplanheft konnte diese Änderung nicht mehr berücksichtigt werden.

Hinweis: Wegen Gleisbauarbeiten in Neuberesinchen fahren an diesem Sonnabend auf der Linie 1 Busse statt Straßenbahnen.