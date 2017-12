Polizeibericht Eberswalde vom 09.12.2017

MOZ

Eberswalde (MOZ) Zeugensuche für Unfall im September

Eberswalde. Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall auf der Eisenbahnstraße in Höhe der Bahnhofsbrücke, bei dem eine Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn von einem Auto erfasst und verletzt wurde. Das Problem: Zu diesem Zusammenstoß ist es bereits am 22. September um kurz nach 10 Uhr gekommen. Die Autofahrerin, eine Frau mittleren Alters mit Kurzhaarfrisur, sei ausgestiegen, habe das Opfer gefragt, wie es ihm gehe, und sei dann weitergefahren. Mögliche Beobachter des Geschehens werden gebeten, sich bei der Inspektion in Bernau zu melden.

Tel. 03338 3610

Auto landet im Gegenverkehr

Britz. Auf dem Weg nach Eberswalde ist die Fahrerin eins Toyotas am Freitag gegen 6.30 Uhr am Ortsausgang Britz aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit einem VW-Transporter zusammengestoßen. Die Frau wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, ihr Auto musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme war die Straße etwa zwei Stunden lang gesperrt.

Schmiererei auf Triebwagen

Wandlitz. Ein Triebwagen ist bereits am Donnerstag zwischen 2 und 4 Uhr am Morgen mit einem Graffito besprüht worden, das etwa vier mal zwei Meter groß ist. Die Polizei in Bernau gibt den durch diese Sachbeschädigung entstandenen Schaden mit etwa 400 Euro an.