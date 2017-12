Polizeibericht Bernau vom 09.12.2017

MOZ

Bernau (MOZ) Schmiererei auf Triebwagen

Wandlitz. Ein Triebwagen ist bereits am Donnerstag zwischen 2 und 4 Uhr am Morgen mit einem Graffito besprüht worden, das etwa vier mal zwei Meter groß ist. Die Polizei in Bernau gibt den durch diese Sachbeschädigung entstandenen Schaden mit etwa 400 Euro an.

Mobiles Navi aus VW Golf gestohlen

Eiche. Aus einem VW Golf ist am Donnerstag zwischen 17.30 Uhr und 17.50 Uhr in Eiche ein mobiles Navigationsgerät gestohlen worden. Wie die Täter in den Wagen gelangten, ist unklar. Der Schaden liegt bei 150 Euro.

Auto landet im Gegenverkehr

Britz. Auf dem Weg nach Eberswalde ist die Fahrerin eins Toyotas am Freitag gegen 6.30 Uhr am Ortsausgang Britz aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit einem VW-Transporter zusammengestoßen. Die Frau wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, die Straße war etwa zwei Stunden lang gesperrt.

Auf der S-Bahn-Linie S 2 gibt es Einschränkungen. Heute fahren von 10 bis 16 Uhr nur Busse zwischen Buch und Bernau. In den Nächten zum 12. und 13. Dezember, jeweils 22.30 bis 1.30 Uhr, ist ein Umstieg in Marienfelde nötig. Die Bahn nach Bernau fährt später. Bahnsteig-/Gleisänderungen sind außerdem am Bahnhof Priesterweg zu beachten.

Verkehrstipp