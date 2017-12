Polizeibericht Strausberg vom 09.12.2017

USPRANGER

Strausberg (MOZ) Drei Firmenautos gestohlen

Fredersdorf-Vogelsdorf. Bei einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Dieselstraße wurden in der Nacht zum 7. Dezember drei Firmenfahrzeuge, ein VW Caddy, ein VW Caravelle und ein Mercedes Van Citan, gestohlen. Der Schaden beträgt ca. 80 000 Euro. Eine Mitarbeiterin der Firma fand eines der Fahrzeuge am Donnerstagnachmittag. Der VW Caravelle stand in Altlandsberg in der Strausberger Straße. Die Spezialwerkzeuge lagen alle noch im Laderaum des Fahrzeugs.

Einbrüche in zwei Werkstätten

Fredersdorf-Vogelsdorf. Zwischen dem 3. und dem 7. Dezember brachen Diebe in zwei Firmen an der Frankfurter Chaussee ein. Aus einer Werkstatt fehlten Werkzeuge im Wert von rund 1000 Euro. Aus einem weiteren Werkstattgebäude fehlten zwei elektrische Sägen, zwei Reifensätze, ein Kompressor, eine Leiter und weiteres Werkzeug. Der Schaden liegt bei 4000 Euro.

Raub am Vormittag auf dem Bahnhof

Fredersdorf-Vogelsdorf. Ein 18-Jähriger ist am 7. Dezember gegen 11.20 Uhr von zwei Männern am Bahnhof ausgeraubt worden.