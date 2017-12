Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 09.12.2017

Karin Sandow

Frankfurt (MOZ) Im gestohlenen Auto unterwegs

Bundes- und Landespolizisten haben am Donnerstag gegen 5 Uhr an der Autobahn-Anschlussstelle Frankfurt-West einen Pkw Peugeot gestoppt. Der 32-jährige Fahrer des Autos konnte keine Fahrzeugpapiere vorlegen. Das Auto erwies sich als in Berlin gestohlen. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Autodieb muss in Haft

Der am Mittwoch an der Anschlussstelle Müllrose mit einem gestohlenen Mercedes-Transporter gestoppte 37-Jährige muss in Haft. Ein Richter am Fürstenwalder Amtsgericht verkündete am Donnerstag den Haftbefehl gegen den Mann. Das Auto war in Ronnenberg gestohlen worden.