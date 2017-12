Polizeibericht Seelow vom 09.12.2017

DSTEINKRAUS

Seelow (MOZ) Drei Autos vom Firmenhof gestohlen

Fredersdorf. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum 7. Dezember von einem Betriebsgelände in der Dieselstraße einen VW Caddy, einen VW Caravelle und einen Mercedes Van Citan gestohlen. Der Schaden beträgt rund 80 000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und leitete die Fahndung ein. Eine Mitarbeiterin der Firma fand eines der Fahrzeuge am Donnerstagnachmittag. Der VW Caravelle stand in Altlandsberg in der Strausberger Straße. Die Spezialwerkzeuge lagen alle noch im Laderaum des Fahrzeugs.

Diebe dringen in Gärtnerei ein

Bleyen-Genschmar. Am Freitagvormittag wurde der Polizei ein Einbruch in eine Gärtnerei in Drewitz-Ausbau angezeigt. Aus einem Gewächshaus verschwanden eine Gartenfräse, ein Schlauch sowie eine Leiter. Durch das gewaltsame Eindringen summiert sich der Schaden auf rund 1100 Euro.