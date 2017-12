Polizeibericht Freienwalde vom 09.12.2017

Karin Sandow

Freienwalde (MOZ) Zusammenstoß mit Blechschaden

Bad Freienwalde. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Bahnhofstraße in Bad Freienwalde sind am Freitag gegen 10.35 Uhr ein VW-Kleintransporter und ein Skoda zusammengestoßen. Bei dem Unfall blieb es bei geringem Blechschaden. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision noch fahrbereit.

Diebe dringen in Gärtnerei ein

Bleyen-Genschmar. Am Freitagvormittag wurde der Polizei ein Einbruch in eine Gärtnerei in Drewitz-Ausbau angezeigt. Aus einem Gewächshaus verschwanden eine Gartenfräse, ein Schlauch sowie eine Leiter. Durch das gewaltsame Eindringen summiert sich der angerichtete Sachschaden auf rund 1100 Euro.