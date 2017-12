Polizeibericht Schwedt vom 09.12.2017

MOZ

Uckermark (MOZ) Auto und Päckchen gestohlen

Schwedt. Einen rabenschwarzen Tag erwischte ein Paketzusteller am Donnerstag in Schwedt. Er musste am Nachmittag in der Ferdinand-Schill-Straße, wo er gerade auslieferte, bei der Rückkehr zu seinem Transporter feststellen, dass jemand daraus vier Päckchen und seine Tasche mit persönlichen Dokumenten und seinem Autoschlüssel gestohlen hatte. Der 56-Jährige fuhr sofort zu seinem Firmensitz am Platz der Befreiung, doch er kam zu spät. Sein Mazda war bereits verschwunden.

Falsche Enkelin fordert Geld

Templin. Mit dem sogenannten Enkeltrick hat eine Betrügerin versucht, eine Rentnerin in Templin um eine fünfstellige Summe zu erleichtern. Sie rief bei der Frau in der Straße des Friedens an und bat um das Geld, dass sie angeblich für den Kauf einer Eigentumswohnung brauchte. Als sie etwas dreister wurde, legte die Seniorin auf und rief bei ihrer Tochter an, bei der dann auch die echte Enkelin ans Telefon ging.

Fußgängerin von Auto erfasst

Templin. Bei einem Unfall in der Kietzstraße in Prenzlau ist eine Fußgängerin verletzt worden. Sie war beim Überqueren der Fahrbahn von einem VW Passat erfasst worden, dessen Fahrerin sie übersehen hatte. Das Unfallopfer erlitt Prellungen, wollte aber selbst zum Arzt gehen.