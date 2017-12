Frühstart ins Gymnasium

Elke Kögler

Eisenhüttenstadt (MOZ) Gut 30 Eltern sind zur Informationsveranstaltung über die Spezialklassen am Eisenhüttenstädter Gymnasium gekommen. Der Schulleiter stellte Anforderungen und Lerninhalte vor.

"Ein wesentlicher Teil der besten Abiturienten hat unsere Leistungs- und Begabungsklassen besucht". Das ist das Fazit von Roland Görlitz, Leiter des Eisenhüttenstädter Albert-Schweitzer-Gymnasiums, nachdem es solche Klassen seit nunmehr zehn Jahren in der Bildungseinrichtung gibt. Am Donnerstagabend hat der Schulleiter bei einer Informationsveranstaltung für alle interessierten Eltern und Schüler über die Anforderungen zur Aufnahme in eine solche Klasse informiert. Mehr als 30 neugierige Eltern waren gekommen.

"Sämtliche in die Klassen aufgenommene sehr gute bis gute Schüler lernen dort einfach intensiver", erläutert Roland Görlitz das Geheimnis für den Bildungserfolg der Kinder. Konkret wechselt der Nachwuchs nicht wie im Land Brandenburg üblich nach der sechsten, sondern bereits nach der vierten Klasse von der Grundschule zum Gymnasium. Danach lernen die Kinder in den Leistungs- und Begabungsklassen bis zur zehnten Klasse gemeinsam.

Um in eine der einmal pro Schuljahr in Eisenhüttenstadt eröffneten Begabtenklassen aufgenommen zu werden, müssen die Viertklässler auf ihrem Halbjahreszeugnis entweder in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch oder in Deutsch, Mathematik und Sachkunde mindestens zwei Zweien und eine Eins aufweisen. Wer die Voraussetzungen erfüllt, wird zu einem allgemeinem Intelligenztest sowie einem Bewerbungsgespräch mit Lehren der Bildungseinrichtung eingeladen.

"Danach schauen wir uns von jedem Bewerber die Noten, den Test sowie alle aus den Gesprächen festgehaltenen Eindrücke genau an und entscheiden", schildert der Schulleiter das Auswahlprozedere. Beim Gespräch sei vor allem entscheidend, dass die Kinder und nicht allein die Eltern in einer Begabungsklasse lernen möchten, erklärt Roland Görlitz weiter. Schließlich seien es die Mädchen und Jungen, die in der fünften und sechsten Klasse eine Wochenstunde sowie in der siebten und achten Klasse zwei Wochenstunden mehr als ihre Alternsgenossen an den Grundschulen auf dem Stundenplan zu stehen haben.

Alle Schüler, die das Aufnahmeverfahren bestehen, erhalten in der fünften und in der sechsten Klasse "Lernmethodik" als Unterrichtsfach. "Dabei lernen die Kinder, wie man lernt", sagt Schulleiter Görlitz. Ab der fünften Klasse steht neben dem normalen Curriculum fachübergreifender naturwissenschaftlicher Unterricht auf dem Stundenplan. "In diesem Unterricht arbeiten die Schüler an verschiedenen Projekten - zum Beispiel über die Erde oder über Wasser", erklärt Roland Görlitz. In der sechsten Klasse beginnen alle Begabtenschüler, eine zweite Fremdsprache zu erlernen. "Neben Englisch stehen Französisch, Spanisch oder Latein zur Auswahl", berichtet der Schulleiter.

Ab der siebten Klasse können sich die Mädchen und Jungen schließlich entscheiden, ob sie ihren Lernschwerpunkt auf Sprachen oder Naturwissenschaften legen möchten. "Wer sich für Sprachen entscheidet, wählt eine dritte Fremdsprache und wer Naturwissenschaften wählt, nimmt an weiterem naturwissenschaftlichen Projektunterricht teil. Außerdem wird das Fach Geografie ab der siebten Klasse vollständig auf Englisch unterrichtet.