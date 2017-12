LR Eisenhüttenstadt

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die nächste Energieberatung in Eisenhüttenstadt findet am 21. Dezember in der Zeit von 14 bis 18 Uhr statt. Ort sind die Räume des Mietervereins in der Straße der Republik 35. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0331-98229995 ist zwingend erforderlich.