Guhr verlässt die Verwaltung

Patrik Rachner

Wustermark (MOZ) Petra Guhr, Fachbereichsleiterin für Standortförderung und Infrastruktur in der Gemeinde Wustermark, verlässt auf eigenem Wunsch die Verwaltung. Das bestätigte Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos). Sie habe eine neue Herausforderung in Hennigsdorf gefunden. Dort lebt Guhr.

"Für unsere Gemeinde ist das natürlich ein herber Verlust", sagte der Verwaltungschef, doch könne er verstehen, dass sie ihre neue Herausforderung angenommen hat. "Mit Petra Guhr haben wir unfassbar viel auf den Weg bringen können. Sie hat ihren Job als Stadtplanerin kompetent ausgeführt", meinte Schreiber weiter. Er lobte ihr verbindliches Auftreten, dem sie stets als "kommunikative Anprechpartnerin für die Politik" nachgekommen sei. Guhr wird nun bei der Stadt Henningsdorf in ähnlicher Position tätig sein.

Wer ihr Nachfolger in der Gemeindeverwaltung in Wustermark wird, steht noch nicht fest. Uwe Schollän wird laut Angaben des Bürgermeisters den Posten zunächst kommissarisch ab Januar übernehmen. Bislang ist er ohnehin ihr Stellvertreter und "fachlich sehr qualifiziert. "Wir werden eine Lösung finden. Spätestens Mitte des kommenden Jahres werden wir wissen, wer Guhrs Nachfolger wird. Wir schreiben die Stelle entweder intern oder ansonsten extern aus. Wir stimmen uns dazu gerade noch ab", so Schreiber.