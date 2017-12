Freiwillig umgezogen

Matthias Haack

Zernitz (RA) In Alt Ruppin kann nicht gespielt werden, in Lindow soll nicht. Also suchten und fanden die Fußballer aus Alt Ruppin und Zernitz eine ferne und dennoch naheliegende Lösung, die jeder Staffelleiter mag: Die Ansetzung wird gedreht. Anpfiff der Partie aus der Kreisoberliga ist demnach zwar um 13 Uhr, aber in Zernitz. Neu ist zudem der Tag: Am heutigen Sonnabend. Grund dafür: Eintracht hatte ums Vorziehen gebeten, weil am Abend die Weihnachtsfeier stattfinden und damit der Sonntag zum Ausnüchtern genutzt werden soll.

Bedenken, dass auch der nasse Platz in Zernitz dem Plan einen Strich durch die Rechnung machen könnte, zerschlugen sich am Freitagmittag. Der Platzwart stellte das Signal von Gelb auf Grün. Trainer Marco Urner: "Es ist schon ein besonderes Spiel für uns, gerade in der jetzigen Phase. Zum einen fehlen mir wieder drei, vier Stammspieler, die einfach nicht zu ersetzen sind. Zum anderen ist Alt Ruppin Tabellenerster."

Kommt Zernitz (22 Punkte aus elf Spielen) mit drei Zählern vom eigenen Platz, dann mischt die Elf von Urner wieder kräftig im Kampf um den Titel mit. Alt Ruppin thront jedoch mit 31 Punkten aus zwölf Begegnungen nicht nur. Die Elf von Daniel Kraatz leistete sich wie auch Zernitz (1:2 gegen Blumenthal) nur eine Niederlage - 1:2 gegen Fehrbellin. Größter Unterschied ist die Defensivarbeit: Zernitz schluckte schon 14 Tore, Alt Ruppin lediglich sieben. Aus Sicht von Daniel Kraatz punktet seine Elf auch einem völlig anderen Grund. "Bei uns ist Ruhe auf dem Platz." Zwei Gelbe Karten gab es wegen Meckerns, insgesamt erst zwölf. Das ist ein Spitzenwert in der höchsten Spielklasse des Kreises, in der es für immerhin um den Titel sowie den einen Aufstiegsplatz geht.

Um im Rhythmus zu bleiben, setzte Eintracht alles daran, dieses letzte Spiel stattfinden zu lassen. Sogar auf den Kunstrasenplatz nach Lindow wär der Erste nochmals ausgewichen. Kraatz: "Sofern es geht, wollen wir nicht über Ostern oder Pfingsten spielen." Fehlen wird heute lediglich Stefan Rannefeld. Ein wenig Bauchschmerzen hat der Coach mit dem Einsatz der anschlagenen Alex Wolff sowie Lukas Pritzkow.