Schleuse kurz vor Vollendung

Tatjana Littig

Neubrück (MOZ) Die Arbeiten an Schleuse und Nadelwehr Neubrück gehen zügig voran. Lothar Kirmes, Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes Mittlere Spree, nutzt die Gelegenheit, um über die Baustelle zu führen. Doch wegen laichreifer Störe wird der Zeitplan kaum einzuhalten sein.

Ein frischer Wind weht auf der Baustelle in Neubrück. Die Mitarbeiter von Tief- und Wasserbau Boblitz schenken dem kaum Beachtung. Sie stehen mit Gummistiefeln im leer gepumpten Wehrfeld 1 und betonieren. "Alles läuft bisher nach Plan", sagt Lothar Kirmes zufrieden. Der Wasser- und Bodenverband Mittlere Spree mit Sitz in Beeskow führt das Projekt im Auftrag des Landesumweltamtes durch.

Die Rekonstruktion der Anlage in Neubrück hat im vergangenen Herbst begonnen. Die Schleuse steht jetzt kurz vor Vollendung. Die denkmalgeschützte Konstruktion wurde gereinigt und ausgebessert. Granitplatten wurden am oberen Ende angebracht. "Sie sollen die Schleuse vor der Verwitterung schützen", erklärt der Geschäftsführer. Zurzeit werden die Halterungen zur Bedienung der Schleusentore durch Stahlwasserbau Beeskow montiert. Ein Tor ist bereits angebracht, das zweite soll zeitnah folgen. Dass die Schleusentore später von der Seite öffnen und schließen werden, sei in Brandenburg einmalig, betont Lothar Kirmes. Eine Funktionsprobe ist für Anfang 2018 vorgesehen. "Die Inbetriebnahme ist aber erst nach dem Probelauf im Frühjahr 2019 möglich."

Mitte des Jahres war das noch nicht abzusehen. Am 16. Juni müssen sich dramatische Szenen auf der Baustelle abgespielt haben. Durch Wasserhaltungsmaßnahmen kam es zu einem beidseitigen Bruch etwa mittig der Schleuse. "Die Schleuse ist fast acht Zentimeter abgesackt", informiert Lothar Kirmes. Trotz Baugrunduntersuchung sei die breiige Blase unter der Schleuse, die sich in mehr als hundert Jahren Betrieb gebildet hatte, unentdeckt geblieben. Diese Blase entwich - und die Schleuse sackte ab. "Dass die Standsicherheit so gefährdet war, war nicht bekannt", sagt der Geschäftsführer. "Ohne Rekonstruktion wäre die Schleuse eines Tages eingestürzt." Um das zu verhindern, steht sie jetzt auf 67 Betonstützen mit einer Länge von neun Metern. Zusätzlich wurde eine Stahlbetonsohle angebracht und die Schleuse an der Landseite an einer Stahlspundwand verankert. Im aktuellen Bauabschnitt müssen noch Betonpfeiler mit Klinkersteinen umfasst und wie die Schleuse mit Granitplatten gesichert werden. Dann wird die erste Stauklappe (sogenannte Fischbauchklappe) eingesetzt.

Im kommenden Jahr werden das Wehrfeld 2 und der Fischpass gebaut. Aller Voraussicht nach wird es hierbei zu Verzögerungen kommen. Eine Umprojektierung des Fischpasses muss vorgenommen werden, statt 3,10 Meter lang und 6 Meter breit soll er nun knapp doppelt so lang und etwas schmaler werden. "Die einzelnen Felder im Fischpass müssen verlängert werden, damit auch ein laichreifer Stör die Spree bei Neubrück passieren kann", erklärt Lothar Kirmes. "Ich möchte das nicht kommentieren", fügt er an.

Sportler und Wassertouristen müssen sich also bis zur Inbetriebnahme gedulden. Versucht werde aber, im Sommer an den Wochenenden eine Übertragmöglichkeiten für Paddler zu schaffen, teilt Lothar Kirmes mit. In diesem Jahr hat das leider nicht geklappt.