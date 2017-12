Windkraft-Plan bei Prenden löst Entsetzen aus

Hans Still

Prenden (MOZ) Ein namentlich nicht genannter Investor plant offenbar den Bau einer Windkraftanlage in direkter Nähe zum Prendener Golfplatzes. Diese Nachricht sorgte am Donnerstag in der Sitzung der Wandlitzer Gemeindevertretung für Diskussionen.

Der Prendener Ortsvorsteher Hans-Joachim Auge reagierte völlig konsterniert. "Ich habe mir nicht vorstellen können, dass tatsächlich jemand die Absicht verfolgt, im Prendener Wald, in der Nähe des Golfplatzes, eine Windkraftanlage zu errichten", bekannte der SPD-Politiker während der Sitzung. Zuvor hatte die Wandlitzer Bürgermeisterin Jana Radant berichtet, am 1. Dezember wäre ein entsprechender Antrag bei der Verwaltung eingegangen.

Demnach soll sich die Nabe in 166 Metern Höhe befinden, der Rotordurchmesser wurde mit 136 Metern angegeben. "Das wäre dann das größte Windrad in unserer Gemeinde", bekannte die Bürgermeisterin dazu.

Das Windeignungsgebiet zwischen Prenden und Biesenthal erstreckt sich auf 44 Hektar Größe und ist größtenteils bewaldet. "Wenn zwischen Golfplatz und Autobahn ein Windspargel errichtet wird, dann können wir unsere Tourismuskonzeption und den Erhalt des Golfplatzes vergessen", warnte Auge am Donnerstagabend.

Hans-Jürgen Klemm von der Bürgerinitiative "Hände weg vom Liepnitzwald" legte den Gemeindevertretern und der Verwaltung nahe, zügig auf geänderte Vorschriften bei Windrädern zu reagieren. "Es wurden neue Lärmgrenzen beschlossen, die auch rückwirkend für schon bestehende Anlagen wirksam sind. Damit besteht die Möglichkeit, alle Anlagen dahingehend überprüfen zu lassen, denn der Lärm der Windspargel macht die Menschen krank." Zugleich warb Klemm für die Neujahrswanderung der Bürgerinitiative, die am 14. Januar um 11 Uhr in Ützdorf beginnt.