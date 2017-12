Absichtserklärung irritiert Politik

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Absichtserklärung zur möglichen Übernahme der Schleusen am Finowkanal ist am Donnerstagabend auch im Hauptausschuss durchgefallen. Sollte die Vereinbarung im Stadtparlament ebenfalls keine Mehrheit finden, hätte die durchgängige Schiffbarkeit der Wasserstraße keine Zukunft mehr.

Alle Appelle waren vergebens: Nach einer hoch emotionalen Debatte kam es am Ende nur zu einem Patt: Mit jeweils fünf Ja- und Neinstimmen gilt die Vorlage als abgelehnt.

Dabei hatte Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski, der als Vorsitzender der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) Region Finowkanal zugleich die Gespräche mit dem Bund führt, zum Auftakt der Aussprache hervorgehoben, dass die Abstimmung zur Absichtserklärung "extrem wichtig" sei. Denn am Montag kämen die KAG-Mitglieder zusammen, um über ihr weiteres Vorgehen zu beraten. "Das Umland wartet auf ein Signal aus Eberswalde", sagte der Bürgermeister. "Wenn die Absichtserklärung nicht beschlossen wird, brauchen wir gar nicht erst in Verhandlungen mit dem Bund einzutreten", betonte das Stadtoberhaupt weiter.

Bereits zu Beginn der Ausschusssitzung hatte Rainer Kriewald, Vertreter des Eberswalder Seniorenbeirates, die Einwohnerfragestunde dazu genutzt, den Volksvertretern ins Gewissen zu reden. "Demokratie lebt von Entscheidungen. Ich wünsche den Stadtverordneten den Mut, wichtige Zukunftsthemen nicht immer nur zu vertagen", ermahnte Rainer Kriewald die Politik.

Und in der Debatte versuchte Sebastian Dosch, stellvertretender Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Eberswalde und einer der Gesprächspartner auf Seiten des Bundes, als mit Rederecht ausgestatteter Gast des Hauptausschusses den Volksvertretern die Sorge zu nehmen, die Kommunen würden in der Perspektive mit dem Finowkanal allein gelassen. Schon wasserrechtlich bleibe der Bund in der Verantwortung. Die Zeit dränge, erklärte Sebastian Dosch. Denn der Zustand mehrere Schleusen zwinge das WSA zum baldigen Handeln. "Sollte es nicht zur Absichtserklärung kommen, müssten wir eigenverantwortlich loslegen. Dann würde der Schleusenbetrieb in absehbarer Zeit auslaufen", kündigte der Vize-Amtsleiter an, der dies nicht als Drohung verstanden wissen wollte. Schließlich sei mit den KAG-Vertretern "auf Augenhöhe und im gegenseitigen Respekt" geredet worden. Und der Bund habe sein Angebot nachgebessert. Ursprünglich sei für das finanzielle Engagement des Noch-Eigentümers eine Obergrenze in Euro und Cent vorgegeben gewesen, inzwischen sei der Bund bereit, 50 Prozent der Kosten für die Schleusensanierung zu tragen, wie teuer dies auch immer werde, blickte der stellvertretende WSA-Leiter zurück.

Zuvor hatte Götz Trieloff, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Stadtparlament, seine Zweifel daran bekräftigt, dass beide Verhandlungspartner, die Region und der Bund, gleichermaßen von einem Eigentümwechsel bei den Schleusen profitieren würden. "Mir drängt sich nach der Lektüre der Absichtserklärung der Eindruck auf, dass der Bund gewinnt und die Region verliert", sagte der Volksvertreter. Er schlug vor, dass der Bund dem noch zu gründenden Zweckverband beitritt, dass in der Vereinbarung statt des Doppels KAG/Zweckverband nur noch der Zweckverband erwähnt wird und dass ein für die Kommunen wesentlicher Punkt noch eine Veränderung erfährt. Bisher sichere der Bund zu, Bauleitungs- und Planungskosten, die der KAG oder dem Zweckverband bereits vor dem formalen Eigentumsübergang entstünden, auf Nachweis zu übernehmen. Irritierend, ja regelrecht Angst einflößend, sei die nachfolgende Passage, laut der die KAG oder der Zweckverband bereits geleistete Finanzierungsbeiträge zurückerstatten müssten, falls doch kein Eigentumsübergang erfolge.