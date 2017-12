Abschiebestopp nach Syrien verlängert

Stefan Kegel

Leipzig (MOZ) Nach Deutschland geflüchtete Syrer sind noch ein weiteres Jahr vor Abschiebung sicher. Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich bei ihrer Herbsttagung in Leipzig darauf verständigt, den Abschiebestopp in das Bürgerkriegsland bis zum 31. Dezember 2018 zu verlängern. Sollte ein angeforderter Bericht der Bundesregierung zur Sicherheit im Land zuvor eine stabile Lage zeichnen, werde man sich des Themas aber auch bereits vorher annehmen, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz (IMK), Sachsens Ressortchef Markus Ulbig (CDU). Dies gelte "ganz besonders im Hinblick auf den Umgang mit Gefährdern und Menschen, die schwere Straftaten begangen haben". Nach Angaben von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) beträfe das einen Personenkreis im drei- bis vierstelligen Bereich.

Die Innenminister der SPD-geführten Länder begrüßten die Einigung. Sie hatten auf eine Zwölf-Monatsfrist gedrungen. "Im Moment ist Syrien kein Land, in das man abschieben kann", erklärte Niedersachsens Minister Boris Pistorius (SPD). Mit Blick auf die Terrorgefahr in Deutschland erklärte de Maizière, dass es zwar so viele islamistische Gefährder wie nie gebe, aber auch so viele Ermittlungsverfahren und Prozesse wie nie. In Deutschland werden gegenwärtig mehr als 700 Menschen zu jenen Personen gezählt, die bereit sind, islamistisch motivierte Terrorakte zu begehen. Während im vergangenen Jahr nur eine einstellige Zahl von ihnen abgeschoben worden sei, waren es nach seinen Worten in diesem Jahr bereits 50.

Die Bewährungszeit für die Vergabe der Staatsbürgerschaft soll außerdem verlängert werden. Bei falschen Angaben soll der Pass noch nach zehn statt bisher fünf Jahren wieder aberkannt werden können. Diesen Vorstoß von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) will die IMK prüfen. "Lug und Trug über die Identität" dürften nicht mit der Verleihung der Staatsbürgerschaft belohnt werden, so Strobl. Gleiches gelte für Eingebürgerte, die Behörden über "ihre innere Hinwendung zur freiheitlich demokratischen Grundordnung" getäuscht hätten.