Aue siegt im Abstiegskampfduell gegen Darmstadt

dpa-infocom

Aue (dpa) Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat das wichtige Abstiegskampfduell gegen den SV Darmstadt 98 mit 1:0 (1:0) gewonnen und damit die Krise des Bundesliga-Absteigers verschärft.

Vor 6400 Zuschauern sorgte Cebio Soukou (35. Minute) am Freitagabend für den Siegtreffer der zuvor in fünf Partien erfolglosen Gastgeber. Die vom Ex-Nationspieler Torsten Frings trainierten Darmstädter sind seit elf Spielen sieglos und bleiben auf Relegationsplatz 16. Aue hatte die besseren Chancen, scheiterte aber immer wieder an 98-Keeper Daniel Heuer-Fernandes. Darmstadts beste Möglichkeit durch Wilson Kamavuaka (76.) klärte Aues Torwart Martin Männel mit dem Fuß vor der Linie.