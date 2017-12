Brau-Freunde reif fürs Museum

Rauschende Feste und Aktionen:



■ 12. Dezember 2017: Fünfjähriges Bestehen der Rathausbrauerei. Internes Fest, Bierbotschafter Axel Schulz hat sein Kommen angekündigt.

■ 22. April 2018: Tag des Bieres mit Biergarten am Alten Rathaus, gemeinsam mit dem Oldtimerclub "Die Legende"

■ 10. Mai 2018: Herrentag mit Biergarten am Alten Rathaus

■ Lange Nacht der Museen. Das Brauereimuseum im Rathauskeller ist dabei.

■ Zweiter Aktionstag im Rahmen des Weltdrogentags mit Sozial- und Jugendarbeitern

■ Stadtfest mit Biergarten am Alten Rathaus Ende Mai

■ 31. August/ 1. September: 5. Brandenburger Brauereifest auf Fürstenwalder Marktplatz. Knapp 20 Kleinbrauereien aus Brandenburg präsentieren sich. Es gibt Live-Musik und Moderation. Bierbotschafter Axel Schulz und die Brandenburger Bier-Königin sind vor Ort.

■ 7. Oktober: Oktoberfest mit Biergarten am Alten Rathaus