Fünftklässler am erfolgreichsten

Manja Wilde

Fürstenwalde (amd) Mit zwölf Teilnehmern war die Klasse 5c der Gerhard-Goßmann-Grundschule in diesem Jahr erfolgreichste Klasse beim Sommer-Lese-Club (SLC) der Bibliothek. Mitarbeiterin Franziska Horváth übergab den Kindern am Freitag den Pokal sowie 25 Gutscheine für eine von Bonava gesponserte Bibliotheks-Jahreskarte. Die Gutscheine kommen der ganzen Schule zugute, die mit 40 erfolgreichen Teilnehmern (mindestens drei gelesene Bücher) am stärksten beim SLC vertreten war. Es folgen die Fontane- (32) und die Sonnengrundschule (28). Insgesamt beteiligten sich am diesjährigen SLC 411 Schüler, davon 229 erfolgreich.