Jägerpark erhält Spielgeräte

Martin Stralau

Schöneiche (mst) Die Gemeinde wird im kommenden Jahr über den Bürgerhaushalt 20 000 Euro für zwei Projekte zur Verfügung stellen. Jeweils 10 000 Euro fließen in die Förderung von Sportvereinen und in den Spielplatz im Jägerpark. Das haben die Gemeindevertreter am Donnerstagabend mit deutlicher Mehrheit von zwölf Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen beschlossen. Sie folgten damit dem Umfrageergebnis der AG Bürgerhaushalt. Diese hatte im September im Auftrag der Gemeinde die Schön-eicher über neun Vorhaben abstimmen lassen. Die Vereine waren auf Platz eins, der Spielplatz im Jägerpark auf Platz zwei gelandet. Für diesen sind mit dem ebenfalls am Donnerstag beschlossenen Gemeindehaushalt weitere 10 000 Euro aus anderen Mitteln im Jahr 2018 eingestellt. Der drittplatzierte Vorschlag, ein öffentlicher Spielplatz in Fichtenau, fand im Bürgerhaushalt keine Berücksichtigung. Für ihn stehen aber in der mittelfristigen Finanzplanung für 2019 bereits 20 000 Euro bereit.

Anschließend wurde wie in jedem Jahr über die Festlegung des Kontingents für den nächsten Bürgerhaushalt diskutiert. Am Ende setzte sich der Vorschlag der Verwaltung durch, "mindestens 20 000 Euro für die Realisierung von Vorschlägen zur Verfügung zu stellen, die sich im neuen Verfahren zum Bürgerhaushalt 2019 ergeben werden". Davor scheiterten drei Änderungsanträge, die bei diesem Thema - immer mal wieder leicht abgewandelt - in jedem Jahr eingebracht werden. Bernd Spieler (NF/Grüne/FFW) verleitete das zu der Aussage, "dass man eigentlich ein Band laufen lassen könnte". Die Linken kamen mit ihrem Vorschlag nicht durch, das Budget auf 50 000 Euro zu erhöhen, Philip Zeschmann (BBS/UBS) scheiterte mit seinem Ansinnen, die Bürger über Prioritäten bei geplanten Investitionen abstimmen zu lassen. Der Änderungsantrag der CDU sah eine Bürgerbefragung unabhängig von konkreten Vorhaben und ohne Budget vor.