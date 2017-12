Unternehmer für Schöneiche

Joachim Eggers

Schöneiche (MOZ) Mehr Einfluss nehmen, im eigenen Interesse, aber auch im Sinne des Schöneicher Gemeinwohls - das formulierte Ingo Röll, der Vorsitzende des Schöneicher Mittelstandsvereins, beim traditionellen Jahresabschluss am Donnerstagabend als Maxime.

Für den Verein, in dem sich rund 50 Unternehmen organisiert haben, ist der erste Donnerstag im Dezember seit vielen Jahren ein fester Termin im Kalender. Dass der dieses Jahr mit der Tagung der Gemeindevertreter zusammenfiel, weil die ihren angestammten Mittwochs-Termin wegen des Beeskower Kreistags verschoben hatten, war insofern unvermeidbar. Trotzdem war die Gemeinde vertreten, durch Carola Grunwitz vom Stadtmarketing, die im Restaurant "Tannenhof" ein Grußwort vom - voriges Jahr in der Stichwahl gegen Röll gewählten - Bürgermeister Ralf Steinbrück überbrachte.

Röll hatte zuvor auf das zu Ende gehende Jahr geschaut und eine positive Bilanz gezogen. Zum zweiten Mal hat der Verein beim Heimatfest eine Eisstock-Bahn ermöglicht und will das auch 2018 wieder finanzieren; dazu gebe es einen Vorstandsbeschluss. Eine große Rolle spielte in Rölls Bericht die Vernetzung - untereinander, mit anderen Partnervereinen und -institutionen aus der Umgebung, mit der Bürgerstiftung. Bei deren großem neuen Projekt eines Fitness-Parcours im Schlosspark könne es eine fruchtbare Zusammenarbeit geben. 2018 wolle man die Interessen der Unternehmen im Ort stärker in den Vordergrund stellen, dem Bürgermeister und den Gemeindevertretern gegebenenfalls "auch auf die Füße treten" und klar machen: "Die Interessen der Unternehmen sind meist auch Interessen, die die Bürger haben." Als Problemfeld nannte Röll in der stark wachsenden Gemeinde, dass auch "die Verkaufsinfrastruktur mitwachsen" müsse. Gemeint war, sagte Röll auf Nachfrage, unter anderem die Parksituation im Ortszentrum.

Carola Grunwitz übermittelte vom Bürgermeister ausdrücklich den Dank für das vielfältige Engagement im Ort, das Steinbrück am selben Abend auch im Gemeinderat würdigte und auf Spenden in Höhe von 4950 Euro für die Nikolausaktion für Kindertagesstätten und Tagespflegestellen verwies.

Bevor der Abend in den informellen Teil bei leckerem Essen überging, zeichneten Röll und seine Vorstandsmitglieder noch Jubilare aus. Nicht alle waren gekommen. Von denen, die da waren, hat Dachdeckermeister Jörg Störmann mit 35 Jahren die meisten auf dem Buckel. Der 54-Jährige hat mit seinem Sieben-Mann-Betrieb am Kieferndamm viel Auf und Ab erlebt und leidet heute, wie so viele, unter Personalmangel. Der Beruf selbst habe sich nicht geändert, sagt er: "Das Wasser läuft immer noch vom First zur Traufe."