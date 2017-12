Per Liegerad quer durch Brieselang

Klaus Meynersen

Brieselang (MOZ) An seinem neuen Dienstort ist Pfarrer Rudolf Delbrück bereits seit mehreren Wochen tätig. Am dritten Advent, 17. Dezember, um 14 Uhr wird er in einem festlichen Gottesdienst nun auch offiziell in den Pfarrsprengel Brieselang eingeführt.

Im ersten Teil der Feier begrüßt der Vorsitzende der Kollegialen Leitung des Kirchenkreises Falkensee, Pfarrer Dr. Bernhard Schmidt, seinen Amtsbruder und wünscht ihm Gottes Segen an seiner neuen Wirkungsstätte.

Im zweiten Teil hält Pfarrer Delbrück die Festpredigt zu einem bekannten Wort aus dem Brief des Paulus an die Kolosser: "Alles, was ihr tut mit Worten und mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn!"

Im Obergeschoss des Gemeindehauses hat der Neubrieselanger sein kleines Büro bereits Anfang November in Betrieb genommen. Geboren in Lauchhammer, lebte er zunächst in Senftenberg und Cottbus.

Danach durchlief er eine Lehre als Maler, eine zum Krankenpfleger, bevor er in Berlin Theologie zu studieren begann und mit dem zweiten Examen abschloss. Nach den Entsendejahren wirkte er als Pfarrer in Groß Schönebeck und Ruhlsdorf, später in Potsdam und Spandau.

Rudolf Delbrück liebt handgemachte Musik, gesungen oder gespielt.

Ernennt sich selbst einen begeisterten Liegeradfahrer. So wird man ihn wohl bald öfter liegend kreuz und quer durch Brieselang radeln sehen, weil ihm das Spaß macht und er so seinen vielen Verpflichtungen gerecht werden will. Mittelfristig gehört zu seinen Zielen, zusammen mit den Gemeindekirchenräten sowie den verschiedenen Kreisen und Gruppen hier und da ein Konzept zu entwickeln, das den Pfarrsprengel in eine gemeinsame Zukunft trägt.

Sein kleines Büro ist auf papierarm hin angelegt, auch weil Rudolf Delbrück direkten Kontakt zu den Menschen sucht.

Anstelle von Blumen und Geschenken bitten die Gemeindekirchenräte nach der Einführungsfeier am dritten Advent ganz in seinem Sinne natürlich um Spenden für den Samariterfonds.