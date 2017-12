Greiffenberger überraschen im Pokal

Rainer Fehlberg

Günterberg (MOZ) In der Uckermark geht das Kegel-Billard-Jahr zu Ende. Mit Ausnahme des wichtigen Nachholspiels SV Rot-Weiß Günterberg gegen Gerswalder SV, in dem sich entscheidet, ob die Gastgeber an den fünf führenden Teams dranbleiben oder zum Anführer des Mittelfeldes werden, ist die Kreisliga nun in die Weihnachtspause gegangen.

Zum Jahresabschluss wurde noch das Viertelfinale im Matschull-Pokal ausgetragen. Der Pokalwettbewerb wurde nach dem ehemaligen Boitzenburger Kaufmann, dem Billard-Urgestein der Uckermark und Stifter des Pokals benannt.

Das Viertelfinale brachte überraschende Ergebnisse. Wer hätte wohl vorhergesagt, dass drei Mannschaften aus Günterberg und Greiffenberg ins Halbfinale einziehen und wer hätte vermutet, dass die SG Greiffenberg II den stärker eingeschätzten SV Boitzenburg mit einer klaren 21: 11-Niederlage nach Hause schickt.

Ganz sicher zog auch die erste Greiffenberger Vertretung mit 19:13 gegen Günterbergs Erste und Günterberg II durch einen 20:12-Sieg gegen den Gerswalder SV II in die Halbfinals ein - große Erfolge für die Teams aus den beiden Billard-Hochburgen.

Im letzten Viertelfinale zwischen Pool&Kegel Templin und dem Gerswalder SV kam es zu einem Herzschlagfinale zwischen dem Zweiten und dem Dritten der Kreisliga. Nach Gleichstand von Anfang bis zum Schluss und knisternder, ständig steigender Spannung über mehr als drei Stunden, trennten sich die Teams mit 16:16 Punkten unentschieden. Nach den Einzelpunkten setzte sich Templin mit 747:688 durch.

Die Auslosung der Halbfinals ergab: Templin - Greiffenberg; Greiffenberg II - Günterberg II (am 9. Februar).