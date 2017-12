Auszeichnung für Seelows Piloten

MOZ

Seelow/Velten (MOZ) Zum Ausklang der abgelaufenen Kartslalom-Saison ließen es die Nachwuchsfahrer des MC Seelow nochmals richtig krachen. Allerdings tauschten sie die Renngefährte mit schweren Bowling-Kugeln. Zuvor gab es jedoch in der Veltener Erlebnisbowlingbahn die Auszeichnungen, Pokale und Urkunden für die erfahrenen Titel sowie Platzierungen in der Landesmeisterschaft Berlin-Brandenburg. In der Klasse vier nahm Seelows Cedric Wiemprecht die Trophäe des neuen Titelträger entgegen, Helen Yilderim wurde Vizemeisterin. Ebenfalls über den Vizetitel freute sich Maximilian Zweig in der Klasse drei. Dritte Ränge heimsten Tim Wiemprecht (K 5) und Mark Zerbin (K 0) ein.