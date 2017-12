Das neue Jahr beginnt mit viel Tempo

Jörg Jankowsky

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Der erste Sonnabend des Jahres 2018 steht in Petershagen-Eggersdorf wieder ganz im Zeichen des Fußballs. In der punktspielfreien Winterpausenzeit wird traditionell zum sogenannten Budenzauber unterm Hallendach eingeladen. Der 16. Fußball-Giebelsee-Cup lockt seine Fans ...

Das inzwischen über die regionalen Grenzen hinaus bekannte und beliebte Fußball-Turnier findet am 6. Januar 2018 statt. Natürlich wie in jedem Jahr in der Giebelseehalle in Petershagen-Eggersdorf. Offizieller Beginn ist 14 Uhr. Der erste Anpfiff ertönt um 14.30 Uhr.

Die Teams des 16. Cups garantieren sportliche Qualität, spannende Spiele und somit beste Fußball-Werbung. Um den begehrten Wanderpokal werden auch diesmal acht Mannschaften aus Berlin und Brandenburg spielen. Gastgeber Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf (Landesliga Nord) freut sich auf Cup-Verteidiger Eintracht Mahlsdorf (Berlin-Liga), Victoria Seelow und den FC Strausberg (beide NOFV Oberliga Nord), Germania Schöneiche und den FV Erkner (beide Landesliga Süd), die SG Bruchmühle (Landesklasse Ost) sowie Grün-Weiß Ahrensfelde (Landesklasse Nord).

Die Fußballfans dürfen sich also wieder auf zahlreiche spannende Turnierspiele und ein tolles Show-Programm mit einigen Überraschungen freuen. Eine zünftige Gastronomie rundet auch den 16. Fußball-Giebelsee-Cup ab.

Eintrittskarten zum Preis von 10 Euro können im Vorverkauf ab dem 11. Dezember im Schreibeck Sabine Schulz, 15370 Petershagen, Gravenhainstraße 80, bei Hauke-Tickets im Handelscentrum Strausberg, in der Shell-Tankstelle in Eggersdorf oder an der Tageskasse in der GiebelseeHalle am 6. Januar ab 13 Uhr erworben werden.