23. Pokalserie Jugend gegen Gewalt beendet

Wilfried Bremer

Fürstenwalde (MOZ) Zum letzten Turnier der diesjährigen Fußballpokalserie Jugend gegen Gewalt - Für gelebte Integration trafen sich in der Fürstenwalder Edis-Arena die acht leistungsstärksten Teams zur Finalrunde, um den Gesamtsieger und die Platzierten nach neun Turnieren auszuspielen. Den Pokal gewann das Team DRK-EAE Eisenhüttenstadt vor Alma Fürstenwalde und dem IB Frankfurt.

Insgesamt 14 Teams (acht deutsche/sechs ausländische) traten um den Integrationspokal des Fürstenwalder Bürgermeisters Ulrich Hengst an, wobei sowohl bei der Vorbereitung als auch bei den Turnieren selbst die gelebte Integration eine zentrale Rolle spielte. Das gelang umso besser, weil vor allem die Betreuer der Flüchtlingsteams in die Vorbereitung und Durchführung der Turniere einbezogen werden konnten. Ebenso wurden Workshops durchgeführt und gemeinsam gegrillt.

Das Finale sah am Ende knapp das Team Jaran vor den Oderstadt Kickern - beide aus Frankfurt - und vom DRK-EAE Eisenhüttenstadt vorn. Die Gesamtwertung sicherten sich die immer gleichmäßig und erfolgreich aufspielenden Eisenhüttenstädter.

Die Turniere wurden 2017 wieder in mehreren Orten Ostbrandenburgs, so in Frankfurt, Neuzelle und Fürstenwalde durchgeführt. "Wir danken den vielen Helfern und der Brandenburgischen Sportjugend mit ihrem Programm Integration durch Sport für die tolle Unterstützung", betont Projektleiter Wilfried Bremer. Im Februar 2018 soll der Auftakt für die 24. Fußballpokalserie Jugend gegen Gewalt in Frankfurt stattfinden. Anmeldungen werden bis Ende 2017 entgegengenommen.