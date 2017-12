Silvesterlauf in Ratzdorf

HBERNARD

Neißemünde (MOZ) Auch der letzte Tag des Jahres hält sportlich etwas parat: Am Silvestertag wird im Neißemünder Ortsteil Ratzdorf der 16. Oder-Neiße-Silvesterlauf ausgetragen. Gelaufen wird in bewährter Form auf einem 2,4-Kilometer-Rundkurs nahe der Oder-Neiße-Mündung. Start und Ziel ist der Parkplatz an der Feuerwehr.

Es gibt wie in den Vorjahren einen Wettbewerb über 2,4 Kilometer und einen über die doppelte Distanz. Geehrt werden jeweils die drei Erstplatzierten in den Kategorien männlich und weiblich auf beiden Strecken. Traditionell halten die Organisatoren des Vereins Run & Bike Neuzelle, der SV Wellmitz und die Gemeinde Neißemünde für die Besten einige Sachpreise parat. Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde und eine Medaille. Unentgeltlich sind Tee, Glühwein, Pfannkuchen sowie Bockwurst mit Brot. Darüber hinaus dürfen die Kinder wieder in die beliebte Wühlbox greifen.

Der Silvesterlauf in Eisenhüttenstadt fällt erneut aus.