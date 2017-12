Brandenburger mischen bei der Debatte um die Zukunft der SPD mit

Mathias Puddig

Potsdam/Berlin (MOZ) Den SPD-Parteitag live erleben - als Delegierte. Zwei Brandenburger Jungsozialisten haben das jetzt erstmals in Berlin mitgemacht, mit durchaus gemischten Gefühlen.

Spätestens am frühen Abend hat Annemarie Wolff die Orientierung verloren. Nicht politisch, da weiß die Juso-Delegierte beim SPD-Bundesparteitag genau, wo sie steht und wo sie hinwill. Wohl aber zeitlich. "Hier drin gibt es ja kein Tageslicht." Gegen 18 Uhr habe sie gedacht, es sei 12 Uhr am Mittag. Die Dunkelheit draußen habe sie ziemlich überrascht.

Annemarie Wolff ist eine der 80 Juso-Delegierten beim Parteitag. Gemeinsam mit Christopher Gordjy vertritt sie den Brandenburger Landesverband bei dem Parteitreffen in Berlin. Beide stammen aus Velten (Oberhavel), und für beide ist es der erste ordentliche Bundesparteitag, auf dem sie das Schicksal ihrer Partei mitbestimmen. "Das ist unglaublich aufregend, unglaublich spannend", sagt Wolff nach der Besprechung der Jusos und vor dem Treffen der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen. Gordjy nennt die drei Tage in der Hauptstadt etwas nüchterner "schon eine Erfahrung". Aber auch er erinnert sich gut an seinen ersten Besuch auf einem Parteitag, an die ersten Treffen mit der Parteispitze. "Da gab es schon dieses: 'Ja Wahnsinn, die gibt's ja wirklich.'"

Eingeschüchtert sind die beiden deswegen nicht. Selbstbewusst formulieren sie am Donnerstag ihr Hauptziel für den Parteitag: die Ablehnung der Großen Koalition. Wären sie erfolgreich gewesen, hätten sie ihren Parteivorsitzenden in Bedrängnis gebracht. Dabei stehen sie eigentlich hinter Martin Schulz. "Martin will tief in seinem Inneren die Groko nicht", sagt Gordjy. Er sei der Richtige für den Wiederaufbau der Partei.

Neben der Groko-Ablehnung brennen Wolff und Gordjy natürlich auch für andere Themen - für Bildung zum Beispiel, für Europa und die Zukunft der Partei. "Wenn wir einen Parteivorstand wählen, der jünger, weiblicher und linker ist und in dem der Osten stärker vertreten ist, können wir zufrieden sein", sagt Gordjy. Er denkt an Manuela Schwesig und Malu Dreyer, die beide mit guten Ergebnissen zu Vize-Vorsitzenden gewählt wurden; aber auch an die Ex-Juso-Chefin Johanna Uekermann und die frühere Landes-Generalsekretärin aus Brandenburg, Klara Geywitz.

Als Geywitz im ersten Wahlgang nur 174 Stimmen erreicht, wird Wolffs Kampfgeist geweckt. Jetzt gehe es darum, die Delegierten umzustimmen. Mit Erfolg: Am Ende wird Geywitz doch mit 356 Stimmen gewählt. "So etwas macht mir immer am meisten Spaß", sagt Wolff. "Das hat eine Portion Spannung."

Dabei war es gar nicht die Bundespolitik, die sie in die SPD lockte. Anfangs ging es Wolff um Kommunales: Um eine S-Bahn-Anbindung ihrer Heimatstadt Velten. Damals gingen Wolff und Gordjy auf dasselbe Gymnasium. "Chris hat mir dann immer wieder Honig ums Maul geschmiert, damit ich in die SPD komme. Ich war mir eigentlich sicher, dass ich nichts werden will in der Partei." Sechs Jahre später sitzen sie gemeinsam im Landesvorstand der Jungsozialisten. "Und jetzt bin ich Delegierte beim Bundesparteitag."

Dabei berichten die zwei Delegierten, dass die Parteiarbeit keineswegs immer nur Spaß macht. Wolff erwähnt ihren verständnisvollen Freund, Gordjy die Skatrunde, die oft nicht zusammenkommt, weil "der Sozi" wieder nicht kann. Gordjy betont, dass ihm die Parteiarbeit Spaß macht. Er sagt aber auch: "Es kann frustrieren, wie wenig anderes."

Diesen Zwiespalt werden sie auch in Berlin nicht los. Einerseits sind sie froh, dass die SPD ausdauernd ihre Zukunft debattiert. Andererseits zieht sich das auch sehr. Nach sechs Stunden schreibt Wolff eine SMS: "Ich habe das Gefühl, dass sich alles hier nur noch wiederholt." Einerseits hat ihr die Eröffnungsrede des Parteichefs gefallen. Andererseits: "Seine spätere Brandrede gegen den Antrag der Jusos fand ich nicht so schön." Einerseits begrüßen beide die starke Ablehnung der Groko vom Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert. Andererseits befürchten sie, dass es jetzt einen Automatismus hin zur Groko gibt. Die Parteispitze hat sie nicht beruhigen können.

Ihren eigenen Verband sehen sie deshalb auch künftig im Kampfmodus: auf Bundesebene genauso wie an der Brandenburger Basis.