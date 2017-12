Amt investiert in Falkenberg

Steffen Göttmann

Falkenberg (MOZ) 78 000 Euro plant das Amt Falkenberg-Höhe im kommenden Jahr für den Brandschutz auszugeben. Karin Richter, Kämmerin des Amtes Falkenberg-Höhe, stellte bei der jüngsten Sitzung des Amtsausschusses die ersten Zahlen für den Haushalt des kommenden Jahres vor.

Allein 20 000 Euro wolle das Amt in Feuerlöschteiche investieren, 2000 Euro mehr als in diesem Jahr, sagte Karin Richter. Insgesamt rund 25 000 Euro seien für Geräte und Fahrzeuge vorgesehen, sagte die Kämmerin. Das ist deutlich mehr als in diesem Jahr, in dem nur 1500 Euro ausgegeben wurden. Diese werden jedoch nicht aus dem Budget für die Feuerwehr, sondern aus dem Gesamthaushalt finanziert.

Die Abschreibung der Fahrzeuge - der Wertverlust - betrug in diesem Jahr 24 000 Euro, 2013 waren es noch 67 000 Euro. Damals waren die Fahrzeuge neu. "Kraftfahrzeuge sind innerhalb von zehn Jahren abgeschrieben", erklärte die Kämmerin. Um Geld für neue Feuerwehrfahrzeuge anzusparen, sollen 50 000 Euro beiseite gelegt werden. Weitere 80 000 Euro kommen ins Sparschwein, um Geld für das Leuenberger Feuerwehrhaus zu sammeln. Gekauft werden kommendes Jahr ferner Digitale Meldeempfänger (DME).

Der Finanzbedarf der Kitas freier Träger sei gestiegen, so die Kämmerin. Lagen die Ausgaben beim Deutschen Roten Kreuz in diesem Jahr bei 89 800 Euro, seien fürs kommende Jahr 92 800 Euro geplant. Unklar sei noch, warum der Finanzbedarf bei der Stiftung Sozialpädagogisches Institut (SPI), Betreiber der Naturkindergartens "Eichhörnchen" in Leuenberg, von 45 700 auf 70 000 Euro gestiegen sei.

In dem höheren Bedarf spiegelten sich die Kosten für ein neues Essensgeldverfahren wider, sagte Kämmerin Karin Richter. Die Träger werden vermutlich den Eltern künftig tiefer in die Tasche greifen. Sie vermute, dass das DRK dies noch nicht berechnet habe, weshalb der Unterschied so deutlich ausfalle. Überdies lasse das SPI das Essen komplett über einen Caterer liefern. Das DRK versorge die Kinder selbst.

Eberhard Alberti, Gemeindevertreter aus Heckelberg-Brunow, wies in der Sitzung darauf hin, dass die Erhöhung der Kapazität der Kita Freudenberg nicht durch die Solidargemeinschaft aller Amtsgemeinden finanziert werde. Die Freudenberger DRK-Kita "Rappelkiste" hatte bisher 40 Plätze plus fünf per Ausnahmegenehmigung und wird mit dem Bezug des neuen Hauses dann 50 Plätze haben.