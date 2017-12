Containerdienst wieder Ausschussthema

Margrit Meier

Hoppegarten (MOZ) Die Nerven lagen blank und die Worte, die zu Beginn der Gemeindevertretersitzung vorgebracht wurden, waren derart harsch, dass der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Klaus Otto, gleichzeitig ist er Ortsvorsteher von Münchehofe, die Sitzung um zehn Minuten unterbrach, bis sich die Gemüter wieder beruhigt hatten. Ihm wurde mehrfach der Rücktritt nahe gelegt.

Entzündet hatten sich die Emotionen am vorhabenbezogenen Bebauungsplan (BP) Containerdienst Münchehofe/Dahlwitzer Straße. Im kleinen Ort hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die mit Vehemenz diesen Bebauungsplan verhindern will und bestrebt ist, dass der Betrieb dort eingestellt wird.

Aber, es gibt auch Bürger, die dem Ganzen gelassen gegenüberstehen und dafür sind, dass es endlich eine auf rechtlich sauberen Füßen stehende Regelung gibt. Der Ort, so fasste es Gemeindevertreterin Andrea Knihs (CDU) zusammen, ist durch die Diskussionen in den vergangenen Wochen innerlich zerrüttet. Dies sei völlig unnötig, hätten die Behörden ihre Aufgaben wahrgenommen. Zudem habe die Gemeindevertretung erst im Oktober 2016 einen Flächennutzungsplan beschlossen, in dem eindeutig klar ist, dass man diesem BP nicht zustimmen könne.

Die CDU hat in der Gemeindevertretersitzung einen Antrag eingebracht, den Beschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes vom 20. Februar 2017 aufzuheben. Bereits im Sommer war mit einer knappen Mehrheit die frühzeitige Beteiligung abgelehnt worden. Doch damit, so Bürgermeister Karsten Knobbe, ist das Verfahren noch nicht endgültig abgeschlossen. Er plädierte dafür, gegenüber dem Investor, der eine neue Variante vorlegen will, Fairness zu wahren und ihm die Chance zu geben, seine Pläne zu erläutern. Frank Galeski (Linke) war es, der den Vorschlag machte, das Ganze in die Ausschüsse zu verweisen, um dort festzulegen, ob alles beendet wird oder die Diskussion weitergeht. Dem stimmte eine Mehrheit zu.