Jüngste Gaußianer werden Zweite

Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Eurocamp am Helenesee war am Freitag fest in den Händen junger Forscher und Tüftler. Zum vierten Mal fand dort der Regionalwettbewerb Ostbrandenburg der First Lego League statt. Zehn Mannschaften aus Brandenburg und Berlin, darunter ein deutsch-polnisches Team, kämpften mit ihren selbst gebauten und selbst programmierten Robotern um Siegpunkte. Allein die Arbeitsgemeinschaft (AG) Robotik des Frankfurter Gaußgymnasiums trat mit drei Mannschaften an, zum ersten Mal. Denn während "legolino" und "LEGO-sapiens" seit 2008 in jedem Jahr mitmachten, konnte in diesem Jahr mit den "Aquarinos" sogar ein drittes Team gebildet werden.

Mit "legolino" stellte das Gymnasium diesmal sogar einen Titelverteidiger. Die Gaußianer hatten vor einem Jahr überraschend den Teilwettbewerb Robot Game - also die praktische Vorführung, bei der die Roboter verschiedene Aufgaben ausführen müssen - gewonnen. Überraschend deshalb, weil sie wegen eines Computerfehlers erst einen Monat nach dem Wettkampf von diesem Sieg erfahren hatten. Mit einer Titelverteidigung klappte es jedoch am Freitag nicht, denn der Roboter wollte nicht ganz so wie seine jungen Schöpfer.

"Wir hatten einfach nicht genug Zeit fürs Programmieren", erklärte Theodor Sostaric. Das sei aber nicht wirklich schlimm, fügte der Elfjährige hinzu, denn: "Wir konzentrieren uns eher auf die Erarbeitung und Präsentation eines Forschungsprojektes, da sind wir immer ganz gut." Womit Theodor keinesfalls übertrieben hat, wie sich zeigen sollte. Denn am Ende des Wettkampfes holte mit "legolino" die jüngste teilnehmende Mannschaft den 2. Platz im Teilwettbewerb Forschungspräsentation. Worauf Theodor und seine Mitstreiter Alexander, Ferdinand, Lisa-Marie und Lukas Florian mächtig stolz sein dürfen.

Die First Lego League hatte diesmal das Wasser zum Thema, und die jungen Gaußianer hatten ein Projekt zum vorbeugenden Hochwasserschutz in bebauten Gebieten entwickelt. Dafür hatten sie sich mit dem Oderhochwasser 1997 befasst, recherchiert und Experten befragt. Ihr Ausgangspunkt: Der Aufbau mobiler Schutzwände und das Stapeln von Sandsäcken dauert sehr lange. Ihre Idee: Errichtung einer dauerhaften Schutzwand, die außerhalb der Hochwasser flach auf dem Boden liegt und als Radweg dient und die bei Hochwasser in kürzester Zeit einfach aufgeklappt wird. All das legten sie in ihrer Präsentation sehr souverän dar und überzeugten damit die Jury. Und AG-Leiterin Birgit Heinrich freute sich: "Das haben sie wirklich sehr gut gemacht!"

Gesamtwertung: 1. Experience (Bad Saarow), 2. LEt's GO (Müllrose), 3. Einstein Constructors (Neuenhagen); Teilwettbewerb Robot Design: 1. LEt's GO (Müllrose), 2. Experience, 3. Junior LEt's GO (Müllrose); Team Work: 1. Einstein Constructors, 2. LEGOane (Rüdersdorf), 3. LEGO-sapiens (Gaußgymnasium); Beste Forschungspräsentation: 1. Einstein Constructors, 2. legolino (Gaußgymnasium), 3. LEGO-sapiens; Robot Game: 1. Experience, 2. RoboBoys (Berlin), 3. LEt's GO